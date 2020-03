No ano de seu 20 aniversário, o Curta Circuito estreia temporada

CURTA CIRCUITO

20 ANOS DE SUCESSO





Pós-carnaval, o ano finalmente começou e com uma grande notícia. A temporada 2020 da Mostra de Cinema Curta Circuito, que exibe exclusivamente filmes nacionais de diferentes períodos, sempre com entrada franca, começa em 30 de março. Com um detalhe: em 2020, o festival, um dos projetos mais aplaudidos da cidade, comemora 20 anos. “A nossa essência é bem lúdica e sensorial, queremos convidar o expectador a mergulhar no universo do cinema brasileiro”, conta a coordenadora, Daniela Fernandes.





Com o tema “Fé, magia e mistério no cinema brasileiro”, a edição comemorativa a duas décadas traz produções que apostam no ocultismo, terror e suspense. A curadoria selecionou sete longas-metragens que serão exibidos semanalmente no Cine Humberto Mauro, seguidos de bate-papo com convidados e críticos. As conversas serão disponibilizadas pela primeira vez em formato podcast nas principais plataformas de streaming, em parceria com a UNA. A primeira sessão em BH é em 30 de março, com o longa Espelho de carne, de 1985, com direção de Antônio Carlos da Fontoura. O Curta Circuito é realizado também em Montes Claros e Araçuaí.





NAS PLATAFORMAS

Moisés Navarro marcou para abril o lançamento do seu primeiro álbum, Viver a vida. Além das seis faixas lançadas em EP, o disco terá quatro inéditas. Entre as composições, Sonhador de canções foi presente de Luiz Carlos Sá (da dupla Sá & Guarabira) a Moisés Navarro. “Estou muito feliz com este novo trabalho”, diz Moisés. O álbum tem a direção artística de Daniel Silveira e produção de Ricardo Gomes.





NAS EMPRESAS

MEDITAÇÃO É O CAMINHO





A milenar prática da meditação está sendo ferramenta importante no mercado corporativo, para quem busca atenção capaz de gerar resoluções eficientes. A neurocientista e pós-doutora em psicobiologia Elisa Kozasa, que vai participar do evento “O infinito é onde sou: O não-nascido – diálogo entre meditação, psicanálise e neurociência”, no Museu das Minas e do Metal, em 7 de março, diz que a prática ajuda no momento do insight. Estudo de 2018, publicado na revista científica Frontiers in Human Neuroscience e assinado por oito pesquisadores, entre eles Elisa, mostrou que a meditação foi benéfica para um grupo de voluntários na hora de cumprir tarefa que exigia atenção. “Há evidências de que a prática meditativa pode modificar não apenas a função cerebral, mas também a estrutura, a partir de estudos sobre a espessura do córtex cerebral de praticantes e não praticantes”, diz Elisa, que vai abordar o tema “Cérebro, meditação e equilíbrio emocional” no seminário realizado pelo Instituto Biaggi – Psicoterapia Psicoanalisi Cultura e Arte Brasil Itália, em Belo Horizonte. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla (www.sympla.com.br).