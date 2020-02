Roupa suja do inconfidente marca a estreia de André Vandré na literatura

(foto: Reprodução)

ESTREIA LITERÁRIA





Vandré André Araújo prepara para 21 de março o lançamento de seu primeiro livro, Roupa suja de inconfidente. A obra está sendo preparada por ele desde a sua adolescência, mas só agora resolveu publicá-la, com o apoio e a orientação do editor Álvaro Gentil, da Editora Ramalhete. As histórias de personagens presentes na infância do autor no interior de Minas são apresentadas na forma de contos curtos, intercalados com versos ligados ao tema da loucura.





“Busquei explorar a loucura compreendida a partir do conceito que a sociedade contemporânea definiu a respeito do comportamento daqueles que conviveram conosco, ou que são marginalizados, discriminados e que, por alguma razão, pensam e agem diferentemente do padrão comportamental daqueles considerados normais”, diz ele, garantindo que muito do que está no livro é ficção “elaborada a partir

de uma realidade que vivenciei”.





Para ilustrar o livro, Vandré convidou o amigo Carlos Caminha, que conheceu Bom Despacho, terra natal do autor. “Caminha tem um trabalho muito ligado ao figurativo, uma aquarela delicada e que gosta de mostrar os tipos, os corpos em suas belezas, portanto me pareceu a pessoa ideal para reimaginar ou interpretar esses personagens, contribuindo para ampliar o olhar dos leitores, levando-os, por meio do estímulo visual, a sentir as suas dores, os seus pedidos de ajuda ou, simplesmente, de admiração aos nossos ilustres personagens.” O dia de autógrafos será 21 de março, das 11h às 14h, na Livraria do Ouvidor, na Savassi.





CASTAÑO

HOMENAGEM NA LABYRINTHUS





Orlando Castaño ganha tributo na Galeria Labyrinthus. O acervo vai reunir 42 pinturas a óleo produzidas entre 2018 e 2019. “Nos anos 1970, ele esteve presente na vanguarda artística mineira, ao lado de nomes como Lygia Clark e Mari’Stella Tristão”, conta Orange Matos Feitosa, curadora da exposição. Castaño participou da 10ª Bienal de São Paulo e tem obras em museus da Alemanha, como o Baden-Württemberg. A abertura está marcada para 7 de março.





FESTA DO SAMBA

ONDE?





Por enquanto, ninguém sabe onde será montada a Cidade do Samba, mas, para os fãs do gênero, isso é um mero detalhe no Samba Prime Festival, marcado para 23 de maio. A noite será embalada por Belo, Legado, Turma do Pagode, Sorriso Maroto, Léo Santana, Péricles, Dilsinho e Mumuzinho, divididos em três palcos, mais Vou Pro Sereno, Fundo de Quintal, Revelação, Tiee e Menos é Mais, em palco 360 graus.