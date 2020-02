O carnaval de 2020 acabou, mas foliões ainda vibram com as lembranças

“E agora vem você dizer/Acabou ou/Acabou/Acabou-ou/Acabou...”

(Acabou, Jammil)





Ufa! Nem o mais animado dos foliões suportaria mais um dia de folia. Foi bonito, mas é hora de voltar à rotina e, antes do até breve, a HIT saiu em busca de muitas – entre centenas de imagens – que marcaram a folia. Alguns registrados pelos próprios foliões, os cliques também acrescentaram um sentido a mais ao carnaval de Belo Horizonte. Ano que vem tem mais!

(foto: Ayala Melgaço/Divulgação)



Aline Calixto,

cantora e intérprete do Bloco da Calixto





“Todo carnaval é um misto de emoções, preocupação, alegria, adrenalina lá no alto. A gente projeta toda a nossa energia neste momento único! Este ano foi mágico. Mais uma vez, um mar de gente seguiu meu bloco, entoando em uníssono as músicas temáticas (grandes temas de novelas), além das minhas próprias. Coração tá aqui cheio de gratidão. É nesse carnaval que acredito! Uma festa democrática para o povo, ocupando as ruas e avenidas da nossa capital. Que assim continue!”





Cyro Gaspar,

farmacêutico

(foto: Fotos: Arquivo pessoal)



“Carnaval é ir para a rua para cantar e dançar, ocupar espaços públicos, migrar de bloco em bloco, encontrar amigos e fazer novos amigos.”





Júlia Chieppe,

administradora de empresas





“É impressionante ver a energia das pessoas nas ruas. É uma festa leve, divertida, democrática e tem muito da identidade dos mineiros. É bonito ver a união dos blocos, com suas diferentes bandeiras, dos foliões daqui e dos que vêm de fora, todos juntos celebrando este movimento importante da nossa cultura.”





Marino Lima, empreendedor





“É uma festa linda, plural e de muita alegria. É ótimo poder acompanhar a evolução do carnaval de Minas, considerado um dos melhores do país.” (A foto que representa o carnaval no trio do Baianas Ozadas)





Romney Esteves,

professor de educação física, que curtiu a folia com a mulher e o filho





“Carnaval de Belo Horizonte representa a liberdade e o sorriso sem o julgamento dos foliões.”