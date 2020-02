O lançamento da revista Olympio %u2013 Literatura e Arte movimentou a Savassi

(foto: Juliana de Souza/Divulgação)





A segunda edição da revista Olympio – Literatura e Arte já está à venda nas livraria da Rua, Quixote, Scriptum, Ouvidor, Leitura e sites da editora Miguilim e da Amazon. Criada há dois anos, em Belo Horizonte, a publicação independente é obra da escritora Maria Esther Maciel, do jornalista José Eduardo Gonçalves, do designer Júlio Abreu e do arquiteto Maurício Meirelles. São 280 páginas, com textos assinados por 47 nomes, e design do Estudio Guayabo. A obra que estampa a capa da segunda edição foi concebida pela artista Nydia Negromonte. O lançamento, sábado passado, contou com a presença do líder indígena Ailton Krenak, entrevistado dessa edição. A revista é viabilizada com o apoio da Editora Miguilim, em parceria com a Tlön Edições.





O ano começa com boas notícias sobre o Palácio das Artes e as melhorias que farão a alegria do público e de quem se apresenta por lá. Com o ar-condicionado do Grande Teatro Cemig funcionando perfeitamente e a reforma da central elétrica, do sistema de dimmers e da estrutura cenotécnica, 270 poltronas foram restauradas, lavadas e higienizadas; o palco ganhou lixamento e pintura do piso, conserto do maquinário e limpeza das passarelas, varandas e urdimento, além de revitalização da pintura dos camarins. Foram adquiridos equipamentos de segurança para os técnicos dos palcos, como botas, capacetes, blusas, calças e cintos. Já na Sala Juvenal Dias e no Teatro João Ceschiatti, os pisos dos palcos foram revitalizados e instalados novos revestimentos cênicos. Também as cadeiras foram lavadas e higienizadas, junto com as do Cine Humberto Mauro.





As obras não param. Até abril, estará finalizada a rampa de acessibilidade no jardim interno, instalação de estrutura para wi-fi, revitalização de 20 banheiros em diversos espaços, reforma do telhado de vidro do hall, aquisição de TVs para sinalização digital e divulgação da programação, entre outras importantes ações. A presidente da Fundação Clóvis Salgado, Eliane Parreiras, recebeu o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Marcelo Matte, para uma visita às obras de melhorias e infraestrutura do Palácio das Artes.





Apelidado de o Príncipe do romance pela ex-primeira dama dos Estados Unidos, Richard Clayderman fará única apresentação em Belo Horizonte, em 2 de abril. Com 42 anos de carreira, o músico, que esteve em alta nos anos 1990, já realizou cerca de 2.100 concertos em todo o mundo, gravou mais de 1.200 músicas e, garantem os produtores, recebeu mais de 50 mil buquês de flores e retribuiu à plateia oferecendo 3 mil rosas. Os números não param por aí: 340 discos de platina e ouro estão em sua coleção, correspondentes à venda de 150 milhões de álbuns; ele tocou em 4 mil pianos diferentes. Com a Ballade pour Adeline, vendeu surpreendentes 22 milhões de cópias em 38 países.





A Art-Rio colocou para download gratuito e-book com dicas, informações e o que você deve levar em conta na hora de comprar uma obra de arte. Ao entrar no site www.ArtRio.com, o público poderá direcionar sua navegação com diferentes filtros, incluindo galeria, artista, obra e valor. A lista inclui pintura, fotografia, escultura, desenhos, instalação e videoarte. A ArtRio, que em setembro chega à décima edição, é feira de arte de reconhecimento internacional e plataforma com um calendário ativo ao logo de todo o ano.