Chuva muda feijoada, mas não tira brilho de evento do Minas Tênis Clube

A mudança da Feijoada do Country, por causa das chuvas, para as quadras do centro de lazer do Minas I, em Lourdes, não tirou o brilho da festa. O público lotou o espaço e divertiu-se ao som de Dudu Nobre; da banda Zé da Guiomar, que tocou sambas de Caetano Veloso, Chico Buarque, Paulinho da Viola, Elton Medeiros e Vinícius de Moraes; e do grupo Magnatas do Samba.





Em seu sexto ano no carnaval de Belo Horizonte, o Me Bebe Que Sou Cervejeiro, que se orgulha de ser o único bloco de cerveja artesanal da cidade, sairá este ano no Prado. A concentração está marcada para o meio-dia, na Rua Cláudio, esquina com Pampas. Neste ano, a agremiação vai levar dois beer trucks da Läut Beer, cervejaria exclusiva e patrocinadora do bloco. Para animar ainda mais os foliões, marchinhas e clássicos da MPB.





A rede de academias Bodytech entra na folia em clima de pré-carnaval, neste sábado (15), na Casa Falke, no São Pedro. Para entrar no clima da folia, abadás estarão à venda nas cinco unidades da academia.





Quase cinquentão, o Bartucada, bloco que nasceu em Diamantina e conquistou fãs em vários cantos do país, é atração de quinta-feira (20), no Carnaval do Distrital – Ensaios de quinta. A noite será dividida com o Funk You e sua mistura de samba e funk.





A Happy Feet Jazz Band é atração desta quinta-feira (13), no Baretto, o bar do Hotel Fasano Belo Horizonte. No repertório, o jazz dos anos 1930, 1940 e 1950. A banda é formada por Fernanda Rabelo (saxofone e voz), Marcelo Costa (trompete e voz), Fred Natalino (piano), Yan Vasconcelos (contrabaixo) e Bo Hilbert (bateria). Na sexta-feira (14), será a vez da cantora Adrianna Moreira, com repertório de black music. O DJ Nezt abre as noites, a partir das 21h.