Atriz mineira Fafá Rennó se divide entre Belo Horizonte e Poços de Caldas

(foto: Arquivo pessoal)







O ano começou animado para a atriz Fafá Rennó, que se divide entre Belo Horizonte, onde está em cartaz com a peça Neblina, e Poços de Caldas, onde grava Turma da Mônica 2 – Lições. No teatro, Fafá vive as personagens Sofia e Júlia; no cinema, Dona Cebola, a mãe do Cebolinha. “É muita mulher para uma atriz só”, diz,

bem-humorada. “Mas cada coisa no seu lugar! Dona Cebola é Dona Cebola. Sofia é Sofia. Júlia é Júlia. Fafá é Fafá. Parece até um caso para psiquiatra! Mas todo mundo aqui se entende.” A atriz diz que, para dar conta do batente, aproveita o tempo livre para descansar. “Vejo filmes, séries, durmo, fico em silêncio para poupar a voz, fico em casa. Não tenho saído muito aqui em BH, estou bem quietinha. Mas estou muito feliz por iniciar o ano com dois projetos tão grandiosos, que estão me enriquecendo muito, como pessoa e atriz.”





***





Desde a estreia de Neblina, após a sessão das segundas-feiras ela embarca para Poços de Caldas. Na sexta-feira, está de volta. “É um bate e volta de 'busão'. Fazia tempo que eu não encarava a estrada assim, de ônibus. De BH pra Poços só tem um ônibus (Viação Gardênia) e convencional. São 7h30min em média de viagem, com muitas paradas no caminho, para pegar outros viajantes, na ida e na volta! É bem cansativo, pois não é muito confortável, mas faz parte deste momento. Tenho sempre buscado agradecer por poder fazer meu trabalho, estar com saúde para isso, ter humor e minhas músicas no Spotify para me embalar nesse percurso.”





***





Em breve, a atriz poderá ser vista na Globoplay, na série Escola de gênios, como a vilã Renée. “É um projeto lindo, do qual tive muita alegria em fazer parte. Fala sobre educação, autonomia, amizade, diferenças, inclusão, escolhas, consequências... Eu sou fã da ideia da série. Sem falar que fazer uma vilã num programa infantojuvenil é uma delícia! As gravações já se encerraram; entro na terceira temporada”, explica. Com agenda cheia, Fafá acredita que o mais importante “é saber que estamos seguindo, fazendo, construindo arte! Não podemos parar e não vamos parar. A arte cura, faz pensar, nos ajuda a entender e a contar nossa história. Um povo sem cultura, sem arte, sem reflexão, sem memória morre. Confio em que vamos seguir juntos, fortes e inspirados! Evoé!”





LITERATURA

A VEZ DE MINAS





A sexta edição da Bienal Mineira do Livro está confirmada para o período de 22 a 31 de maio, em Belo Horizonte. O anúncio foi feito durante encontro na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais e contou com a presença da presidente da Câmara Mineira do Livro, Glaúcia Gonçalves; do presidente do Grupo Asas, Marcus Ferreira; da diretora da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, Alessandra Gino; do secretário adjunto municipal de Educação, Marcos Evangelista Alves; e do gerente de comunicação corporativa da Fundação Dom Cabral, Walter Romano.





ENCONTRO NA FUNARTE

POR FEIRA NA JANUÁRIA





O coordenador da Regional MG da Funarte, Maurício Canguçu, se reúne hoje com artistas e associação de moradores da Floresta, representantes da Associação comercial e Iphan, para discutir a proposta de criação de uma feirinha de artesanato na Rua Januária. Entre os objetivos da proposta estão o aumento e a melhoria de fluxo de pessoas na região.