Conselheira amorosa de programa de TV, Tia Má se encanta com Tiradentes

(foto: Netun Lima/Divulgação)

LUZ, CÂMERA, AÇÃO

A PRIMEIRA VEZ





Maíra Azevedo, conhecida como Tia Má, a conselheira amorosa do programa Encontro com Fátima Bernardes, não escondeu sua emoção na primeira visita a Tiradentes. “A cidade é linda. A gente tem a sensação de estar em um estúdio de gravação”, disse ela, convidada da Mostra de Tiradentes, na qual participou da pré-estreia do longa Até o fim, dirigido por Glenda Nicácio e Ary Rosa. “É uma honra e um privilégio muito grandes estar na Mostra, um espaço tão consagrado e respeitado. Ainda mais que faço parte de um filme que reúne no elenco quatro mulheres negras, sendo três da minha família. Estamos aqui fazendo cinema, ocupando o espaço da tela com a nossa cara preta, em um local de protagonismo que para a gente tem sido cada vez mais uma conquista, mas ainda é, aos olhos das outras pessoas, uma grande novidade”, disse. A 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes termina no próximo sábado (1º/2).





RAYMUNDO COLARES

CATÁLOGO E PALESTRA





Quem ainda não viu deve ficar atento à mostra Raymundo Colares: de volta à estrada, em cartaz na Galeria do Centro Cultural Minas Tênis Clube até domingo (2/2). É, sem dúvida, uma das mais belas exposições e faz jus à trajetória do artista mineiro Colares. O catálogo foi lançado na semana passada, durante palestra da curadora, Ligia Canongia, que abordou temas e característicos peculiares da obra de Raymundo Colares, suas referências históricas, a influência do cinema e das histórias em quadrinhos; o espaço fragmentado e pluridimensional; a temporalidade descontínua na dinâmica formal, e a cor como estrutura da arte do artista.





***





O encontro reuniu familiares de Raymundo Colares, artistas mineiros, curadores e a diretoria do Minas Tênis Clube. Raymundo Colares: de volta à estrada reúne 30 trabalhos, entre pinturas, gravuras, guaches, os famosos gibis, o diário pessoal e farto material documental sobre a vida e a obra do artista.





DE OLHO NA FOLIA

GALA NO FASANO





Um baile de gala no pré-carnaval de Belo Horizonte era o que faltava para completar as opções da folia na cidade. O encontro será em 15 de fevereiro, no Fasano BH, e terá produção de Felipe Tiradentes, em parceria com Dídio Mendes. Claro que, para entrar no clima, os foliões terão que caprichar nas fantasias, inspiradas nos cabarés dos anos 1920. A noite, com open bar, será embalada pelos DJs Fatu (Saravá) e Válber.





REALCE

HOMENAGEM OZADA





Gilberto Gil será tema do desfile do bloco Baianas Ozadas. Realce - Quanto mais ozadia melhor é uma alusão ao álbum Realce, lançado em 1979. “Escolhemos homenageá-lo pelo conjunto da obra e por ser mais um baiano carnavalesco nato. Gilberto Gil é um artista revolucionário, que, em mais de 50 anos de carreira, se posiciona entre o poético e o político, ocupando um lugar singular para a cultura brasileira”, afirma Geo Cardoso, fundador e cantor do bloco.