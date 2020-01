Parentes e amigos se despediram de Catharina Mattos, que morreu em BH

Catharina Mattos com os netos Victoria e Arthur, na festa dos 15 anos dos gêmeos (foto: Foto: Mariel Pelli/Divulgação) Catharina Mattos deixou lembranças amorosas para a família. Entre as mais recentes, claro, está uma grande festa. Em maio do ano passado, a fundadora do Buffet Catharina se emocionou com a comemoração dos 15 anos dos netos Victoria e Arthur. Enquanto Virginia, mãe dos aniversariantes, e Cristiane, tia deles, cuidavam do evento, a avó se dedicava a detalhes para tornar a festa inesquecível. O carinho e a atenção não se restringiam à família. Ela era assim com todos ao seu redor. Por isso sua morte causou tanto pesar.





>>>

Numa de suas últimas fotos, Catharina com as filhas Simara Couto, Virginia Menezes e Cristiane Mattos



A decoradora Patrícia Andrade lamentou, nas redes sociais, a partida de uma mulher inspiradora. “Sempre admiramos sua força e seu pensamento visionário ao construir um nome e uma empresa tão importantes para o mercado de eventos. Catharina deixa um legado de coisas incríveis para este mundo.” No Instagram, Olguinha Ullmann também a homenageou: “Lembro-me do nosso primeiro encontro. Tanto ensinamento, tanta humildade, carinho e respeito. É lindo ver essa família trilhando os passos na sua experiência, no seu conhecimento. Tenho certeza: missão cumprida”.





>>>





Patricia Soutto Mayor reconheceu o trabalho de Catharina pela determinação e dedicação. “É uma das banqueteiras pioneiras em Minas Gerais.” Nos anos 1950, Catharina fundou o bufê que leva seu nome, que ganhou sede na Raja Gabaglia na década de 1990. O corpo da empresária foi enterrado ontem, no Parque da Colina.





ARQUITETURA

MINEIRA EM VENEZA





O estúdio colaborativo Arquitetos Associados, de Belo Horizonte, fará a curadoria dos projetos que serão exibidos no pavilhão do Brasil durante a 17ª Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, que será aberta em 23 de maio, na cidade italiana. O estúdio reúne os arquitetos Alexandre Brasil, André Luiz Prado, Bruno Santa Cecília, Carlos Alberto Maciel e Paula Zasnicoff, além do designer visual Henrique Penha.





>>>





A representação brasileira vai dialogar com o tema da exposição principal, “Como viveremos juntos?”, proposto pelo arquiteto e acadêmico Hashim Sarkis, curador-geral da mostra, que faz parte da Bienal de Veneza.





TEMPORAL

TODOS TEMOS CULPA





Não adianta culpar apenas São Pedro pelos transtornos causados por pés d'água que nos últimos dias se tornaram comuns em Belo Horizonte. Com bueiros entupidos e tanta porcaria jogada por aí, não há rede fluvial que resista. A falta de educação é um caso muito sério e afeta cada vez mais a capital. Passou da hora de estarmos atentos ao meio ambiente e à cidade onde vivemos.