Em Santa Tereza, Apae prepara a 14ª edição do desfile inclusivo em BH

(foto: Apae/Divulgação)

Em Santa Tereza, a Apae Belo Horizonte promove seu carnaval inclusivo também em 15 de fevereiro, a partir das 14h, com concentração na sede da instituição, onde haverá venda e customização de abadás. Desde 2006, o carnaval da Apae de BH com o bloco Apaetucada faz parte da agenda carnavalesca dos blocos que desfilam pelas ruas da cidade.



EM SÃO PAULO

NO MERCADO DE JOIAS





Manoel Bernardes passa a semana em São Paulo, onde foi acompanhar de perto duas grandes importantes feiras para o setor joalheiro e de bijuterias, a TM e a Inspiramais, único salão de design e materiais da América Latina. Manoel é presidente do Sindijoias mineiro e auxilia por lá as diversas marcas daqui que estão participando da primeira feira, a TM.



EM BRASÍLIA

COMBATE À CORRUPÇÃO





“Boas práticas de combate à corrupção na área de contratações públicas” é tema de palestra que a professora da UFMG e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA), Cristiana Fortini, fará no evento Rumo à OCDE: reflexões e desafios do Brasil na área de contratação pública, em 6 de fevereiro, em Brasília. No encontro, as discussões estarão em torno dos desafios a serem enfrentados pelo país frente às recomendações da OCDE para a área de contratações públicas.





CAFÉ DA MANHÃ

SEM ESTRANGEIRISMO





Isabella Bittencourt, do Café Bellíssima no Cruzeiro, acertou em cheio em criar um cardápio 100% em português. Lá pão é pão, os bolos de mexerica, milho com requeijão e castanha-do-pará com doce de leite são bolos, ovos cremosos são o que são sem estrangeirismo. A salada de frutas, sempre fresquinha, é a preferida para quem quer tomar um café da manhã caprichado.





DE OLHO NA FOLIA

PRÉ E INCLUSÃO





Baianeiros, Hott, Rick e Nogueira, Bartucada e Banda do Marcão são atrações confirmadas do Nosso Bloquinho, que tem pré carnaval marcado para 15 de fevereiro, a partir das 15h, na Esplanada do Mineirão.