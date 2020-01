No pré-carnaval, a Lagoinha promete ser point dos foliões em BH

(foto: Rodrigo Tinôco/divulgação)

A abertura do Giro, galpão na Lagoinha com quatro ambientes, é prato cheio para os foliões que buscam novidades nos dias que antecedem o carnaval. Com 1,8 mil metros quadrados, o destaque é a área externa com um pé de jabuticaba e altar com referências ao candomblé. Ele já estava ali, no jardim da casa incorporada ao galpão. O palco principal é bacana, mas, com o calor, deve virar um forno. O legal do projeto é a utilização da produção culinária da Lagoinha no menu. Anteontem, na festa de abertura, os convidados ficaram com água na boca.





Aline Calixto, uma das atrações da noite, mostrou pela primeira vez o repertório de seu bloco, que sairá com o tema “Carnaval é uma novela”.





NA MODA

NOVIDADE EM LOURDES





Depois de 10 anos em um dos pontos mais tradicionais de Lourdes, a Coven, de Liliane Rebehy, muda de endereço, mas permanece no mesmo bairro. A loja já está funcionando na Avenida Olegário Maciel esquina com Avenida do Contorno. Craque em suas criações, Liliane também acertou na escolha dos arquitetos Marcelo Alvarenga e Juliana Figueiró, da Play Arquitetura, que realizaram o sonho da estilista de ter um espaço para receber, além de clientes, ações e collabs. O espaço de 400 metros quadrados será dividido entre loja, estar, jardim de inverno e espaço multiuso, no segundo andar.





TIRADENTES

FILME PREMIADO





Um dos documentários mais elogiados do ano passado, Babenco – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou será um dos destaques da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Marcada para 1º de fevereiro, no Cine Tenda, a sessão contará com a presença da diretora Bárbara Paz, que vai participar de bate-papo com o público. No Festival de Veneza, Bárbara, viúva de Babenco, levou o prêmio da mostra Classici, dedicada a filmes que têm o cinema como temática.





SÓ SUCESSOS

PALMAS PARA LOBÃO





Uma das figuras mais controversas da música brasileira e artista importante na construção do rock nacional, Lobão passa por BH, em 7 de fevereiro, para única apresentação no Palácio das Artes. O repertório da Tour power trio 2020 traz hits do dono da festa, além de canções de Cazuza, Ira! e Renato Russo. Lobão está antenadíssimo na mídia digital: seu canal no YouTube, o Lobolândia, faz sucesso com programação em que ele mostra talento na cozinha (Pai Lobão na cozinha) e conta casos marcantes de sua trajetória (Era uma vez).