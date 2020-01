(foto: Rogério Cavalcanti/Studio Tertulia)









Há cerca de um ano e meio, logo depois do nascimento de sua segunda filha, Helena, a bailarina Gabriela Junqueira, de 35 anos, integrante do Grupo Corpo, decidiu trocar o palco pelos bastidores da companhia mineira. Ela, que também é mãe de Rafael, de 5 anos, deixou as sapatilhas de lado e agora atua como ajudante de figurino, produção e montagem de espetáculos. Em entrevista para a edição de janeiro da revista Casa Vogue, Gabi conta que também resolveu encarar a faculdade de arquitetura. “Eu descobri o espaço na dança. Ela abre caminhos.”

















EM SÃO PAULO

TEATRO QUE VEM DE MINAS





Grupo de alunos da Universidade Federal de Minas Gerais é o único do estado selecionado para o festival a_ponte: Cena do teatro universitário, que abre a programação cênica no Itaú Cultural. O representante de Minas vai apresentar a peça O resgate do soldado Rayan. No total, serão 10 espetáculos de nove estados, selecionados entre 141 trabalhos inscritos por estudantes de cursos técnicos e universitários de artes cênicas. As peças serão apresentadas entre 16 e 26 de janeiro. A programação conta com participação do Grupo Sobrevento, Ói nóis Aqui Traveiz, Cia LaMínima, Grupo 59 de Teatro, de Cia 4 pra Nada e Cia dos Bondrés.





*****





O resgate do soldado Rayan será encenada quinta-feira (23), às 17h. Criação coletiva, a montagem dirigida por Brenda Alaís aborda a situação de gays que passaram pelo alistamento militar e daqueles que ingressaram no Exército brasileiro para cumprir o serviço obrigatório.









DE OLHO NA FOLIA

NOVIDADE NA SERRARIA





A próxima edição da festa Jângalove, em 1º de fevereiro, tem como atrações o Bloco do Silva (que ganhou os holofotes com disco gravado com sucessos de Marisa Monte), Swing Safado, Juventude Bronzeada + Maíra Baldaia, Pitaya e Quando Come se Lambuza.









MESTRE JONAS

A HORA DAS MARCHINHAS





Kuru Lima, organizador do concurso de marchinhas Mestre Jonas, acredita no sucesso

da nona edição do evento, um dos mais animados do carnaval de Belo Horizonte.

Ele acredita que as categorias marchinha e música hit devem ficar entre 100 e 150 inscritos. As campeãs, que vão dividir prêmio de R$ 18 mil, serão escolhidas em duas etapas – 7 e 14 de fevereiro, no Mercado Distrital do Cruzeiro.