No ano em que completa 120 anos, o bairro de Santa Tereza ganha hino

120 ANOS

O HINO DE SANTÊ





Em outubro, o tradicional bairro de Santa Tereza vai completar 120 anos. Por enquanto, não há programação para marcar a data. Contudo, o aposentado Luis Goes compôs o que pode ser o Hino de Santê, como a canção é chamada carinhosamente. “Já mostrei para alguns amigos músicos. A letra, já divulguei no Boletim Amigos do Bairro”, diz ele. De tão apaixonado pela região, Goes escreveu 15 livros sobre o bairro e 30 sobre BH.





A letra diz assim: “Santa Tereza das histórias e tradições,/ dos casarões, suas serestas e canções/ dos conhecidos bares e restaurantes/ das ruas de minerais e as homenagens./ Na Matriz as santas Teresa e Teresinha, o cinema, footing, carnavais, barraquinhas,/ festas,/ beleza, na Duque de Caxias, demais,/ dos pentacampeões, no esporte muito mais./ Dos bondes, nas linhas de aço, do ônibus /elétrico, para findar os anos dourados./ Do Isolado, amigo e salvador de muitas vidas,/ da Parada do Cardoso, com idas e vindas./ Santa Tereza que sediou o Exército, glorioso 5º e o atual 16º Batalhão da PM, laborioso./ Farmácias, médicos, parteiras e benzedeiras/ O Tiradentes, o José Bonifácio e outras mais./ Famosos músicos para o mundo inteiro,/ barbeiros, sapateiros, alfaiates, o tintureiro./ Santa Tereza uma referência da cidade,/ que preserva suas construções de idade./ E, assim, o bairro continua em sintonia,/ com seus seresteiros, ruas enfeitadas,/ bares em profusão, festas animadas,/ rompendo as décadas com harmonia.”

CÃES E GATOS

NÃO COMPRE, ADOTE





Confirmado para domingo o encontro comemorativo do Dia da Conscientização Animal. No encontro, das 8h às 13h, na Feira da Afonso Pena, terá roda de conversa sobre resgate e procedimentos ambulatoriais básicos. Promovida pelo grupo de voluntários Corrente do Bem pelos Animais, a ação conta com apoio da Delegacia Especializada de Crimes contra o Meio Ambiente e da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais.





SUCESSO DE BILHETERIA

INTIMIDADE INDECENTE





Pedro Paulo Cava comemora os dois anos de Intimidade indecente, peça de Leilah Assumpção dirigida por ele. Estrelada por Andréia Garavello e Geraldo Peninha, ela volta ao cartaz de 8 a 12 de janeiro, no Teatro da Cidade.





CHAMADA DE IMPACTO

PRAZO ESTÁ CORRENDO





Vai até 10 de janeiro o prazo de inscrições para a Chamada de Impacto, projeto do Impact Hub Belo Horizonte que selecionará até cinco iniciativas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), representando as minorias e a diversidade. Informações podem ser obtidas no link bit.ly/chamadaHub.