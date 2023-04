Cantar com amor será a defesa do Cruzeiro de Pepa

Time e torcida relembraram, na vitória sobre o Grêmio, por 2 a 0, no Independência, pelo Brasileirão, a sintonia construída durante a Série B (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)







“Aconteceu.” Uma única palavra. Um solitário verbo conjugado. O jornalista ex-deputado Fernando Gabeira abre assim seu livro-reportagem “Goiânia, rua 57 – O nuclear na terra do sol”. A obra conta a história da maior tragédia provocada por radioatividade no Brasil, que, em 1987, contaminou e matou dezenas de pessoas na capital de Goiás pelo contato com cápsulas radioativas de césio-137.





Na escrita, resumir a uma palavra ou a uma expressão popular um grande acontecimento dá ainda mais potência ao fato narrado; o torna pomposamente histórico, mesmo ele sendo triste e traumático como as mortes e os sequelados de Goiânia.





O mesmo efeito linguístico ocorre quando o fato é também alegre, emocionante, épico ou surpreendentemente feliz. Torna-se poesia da escrita exaltá-lo ainda mais. Sábado, quando de Cruzeiro e Grêmio, quem esteve no Ginásio do Horto foi personagem de um episódio como esse. Ali “aconteceu!”, escreveria Gabeira.





“Deu match”, diriam os mais jovens da geração 3Ts (Tinder-Twitter-Tik Tok). “A energia fluiu”, seria a brisa da minha turma supimpa da erva medicinal. “Conectou”, resumiriam os matemáticos como o resultado científico de uma fórmula. “Fechado com o Cruzeiro de Pepa”, no linguajar boleiro das arquibancadas. Seja como diziam, todos eles estariam resumindo brilhantemente a uma palavra ou a uma expressão o pacto emocional firmado entre a Nação Azul e o jeito simples e agradável de nosso novo treinador para dar cara ao seu – nosso – time.





Independentemente do nosso futuro na Copa do Brasil, contra o Grêmio, mesmo sendo no Ginásio do Horto (estádio da BWA/Kalil e do América de Belo Horizonte), aconteceu a ativação da sintonia perfeita entre a torcida e o time de refugos (sim, refugos) incrivelmente bem organizado pelo técnico português.





Coincidências também trazem poesia à história. Há um ano, no mesmo local, contra o mesmo adversário, com o mesmo placar, também a partir de um gol saído do lado esquerdo do campo, o Cruzeiro vencia o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Não só isso (tudo). Ali também se firmava – para sempre – a sintonia entre nós, torcedores de arquibancada e o técnico Paulo “Papa” Pezzolano, seu time e seu esquema de jogo.





Porém, tomo a liberdade de colocar um basta nessa ode à tautocronia para repelir uma tendência de análise quanto aos nossos antigos e atual treinador. Muitos alimentam a tese de Pepa ser quase a representação do alter ego de Papa. Um time “intenso”, seria o motivo para tratá-los como adeptos da mesma filosofia de jogo. Refuto veemente, sem tirar um centímetro da afirmação categórica de que Pezzolano já escreveu seu nome como um dos maiores comandantes de nossa história centenária.





Porém, é injuto reduzir Pepa à continuidade de seu vitorioso antecessor, como preguiçosamente fazem os profetas das mesas redondas. O português, na verdade, chegou e em pouco tempo imprimiu ao seu time exatamente o que trouxe como sendo sua principal característica: ter uma defesa consistente e, a partir dela, ter um time inteiro em busca da posse bola.





Pezzolano, por sua vez, não tinha essa preocupação defensiva. Seu time era mais intenso sem a bola e agredia para tirá-la o mais rapidamente possível dos adversários. Já Pepa gosta também de agredir, mas já com ela nos pés. Sem ela, se prepara bem defensivamente para suportar até ter a oportunidade de iniciar sua intensidade ofensiva.





Saber defender para depois atacar. Tendo a acreditar que essa filosofia é a mais adequada ao atual Cruzeiro e seu elenco, um dos fracos tecnicamente desse Brasileirão.





Vencemos. Ganharemos novamente, mas num campeonato tão longo, exigente de elencos recheados e qualificados, sabemos que as sequências negativas serão constantes. Nesse momento entrará em campo o “aconteceu”. Será a confiança entre as arquibancadas e o time de Pepa o fator a nos impedir de sucumbir.





Cantar com amor e manter a sintonia com Pepa também nas derrotas. Assim seremos a maior defesa do Cruzeiro de um treinador que preza por ela.