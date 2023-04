Não esperem nada desse Cruzeiro

Técnico Pepa comanda a Raposa na volta do time à elite do futebol brasileiro (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro, não se deve esperar absolutamente nada do Cruzeiro. O time, a comissão técnica e o staff “montado” pela patota de ex-corintianos que “planejam” a nossa temporada não são capazes de alimentar qualquer esperança quanto a um desempenho bom ou regular do clube nessa edição do torneio. Para os mais velhos, como eu, fica a sensação de um retorno aos idos da primeira metade da década de 1980. Porém, infelizmente, digo: nosso patamar atual é ainda pior.





Hoje, entre os 20 clubes que irão disputar a competição, o Cruzeiro possui o elenco com o pior nível técnico; teve o mais pífio desempenho nos campeonatos regionais e, pelas declarações de sua diretoria, é também o que menos tem condições (estratégia mercantilista de balancete despesa/lucro?) de contratar bons jogadores.





Não esperamos títulos. Somos cruzeirenses, sabemos como é ter condição ou não de ser campeões, mesmo porque nós somos os maiores ganhadores dessa competição no que tange aos clubes mineiros. Aliás, sozinhos, temos mais conquistas do que todos os outros reunidos, mesmo sendo abastecidos pelo dinheiro público/privado dos Bilionários do Brasil Miséria.





Porém, não foi feito nem o esforço financeiro mínimo que poderia, por exemplo, nos deixar em condições de atingir alguma meta modesta, como conquistar uma vaga em uma competição internacional para, por exemplo, transformar a Copa Sul-americana 2024 em algo parecido com o feito de 1991, quando a Supercopa dos Campeões da Libertadores nos trouxe novamente o orgulho e nos moldou para a infinidade de conquistas que se seguiu.





Se tem algo que espero para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro são respostas para duas perguntas: Até quando toda crítica do maior patrimônio do clube – a sua torcida – será tratada como uma “cagada de regra” e não como uma demanda de quem banca financeiramente a “empresa” comprada? Por quantas rodadas será repetido o mantra-desculpa “assumimos um clube quebrado financeiramente”?