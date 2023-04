No gramado e no cinema: vêm aí as pré-estreias do Cruzeiro

O filme "Nos braços do meu povo", que conta a história da canção "Salomé e Pablito", tem pré-estreia marcada para o dia 20 de abril, no Boulevard Shopping, em BH (foto: Divulgação)





De tão grande, a saudade já se alastrou igual mato pelo peito afora. Assim estamos nós, cruzeirenses. Ansiosos por vivenciar essa semana histórica de retomada. Contando os dias para a volta do – indiscutivelmente – maior clube de futebol para além do eixo RJ-SP (e da “aldeia-ibope-piada-pronta” bancada pelos Bilionários do Brasil Miséria) aos palcos da mais importante competição nacional, o Brasileirão.





Foram duríssimos três anos tentando curar as feridas abertas pela organização criminosa da Gestão Wagner Nonato Pires Machado de Sá. Enfrentamos a debandada de jogadores; processos se acumularam na justiça; estádios vazios por conta da pandemia de COVID-19; falta de dinheiro para despesas básicas e elencos desprovidos do mínimo de condição técnica.





Sobrevivemos. No ano de 2022, nos reconectamos: arquibancada e time. Fizemos uma das mais gratificantes jornadas coletivas de retomada. Cá estamos de volta ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído.





Sabemos das condições de inferioridade técnica de nosso atual plantel; assim como também esperamos, não seja ele o definitivo para o restante da temporada. Por isso, quero tratar a partida contra o Corinthians, no próximo domingo, apenas como uma pré-estreia.





Mesmo se tivéssemos o melhor elenco do planeta, não seria nada justo cobrar uma sequência de bons resultados nas partidas iniciais do campeonato. Afinal de contas, estamos com um treinador iniciante no futebol brasileiro, que assumiu nosso time há menos de um mês.





Novos jogadores chegarão, para além do atacante Henrique Dourado e do lateral direito Tinga. Assim espero... Não temos uma espinha dorsal consistente para dar segurança aos mais jovens e menos expressivos. Pepa precisará reinventar alguns atletas e motivá-los a não se desesperarem com as derrotas e as críticas que, certamente, virão aos montes.





Mas o momento é de apoio total ao nosso escrete em formação, pois caberá a ele nos conduzir por caminhos difíceis nesse campeonato que já nos deu tantas alegrias. É sempre bom lembrar que, mesmo passando três longos anos sem disputá-lo, e vendo a derrama de dinheiro público-privado em outras agremiações, o Cruzeiro continua tendo mais títulos do Brasileirão do que a somatória de todos os outros clubes mineiros.





O Cinema

Nos próximos dias, voltaremos também ao outro palco no qual também já colecionamos glórias e títulos, o cinema.





O filme “Nos braços do meu povo” tem pré-estreia marcada para o dia 20, no Boulevard Shopping, em Belo Horizonte. A obra conta a história da canção “Salomé e Pablito”, que embalou a nossa campanha de retorno à Série A, composta pelo rapper, meu amigo e companheiro de arquibancada, Das Quebradas.





A arte de Das Quebradas merecia mesmo ser imortalizada numa obra audiovisual. Afinal de contas, mais uma vez, é gente como ele que escreve os capítulos mais lindos da história do Palestra/Cruzeiro, o clube criado por torcedores que queriam “ter um time para chamar de seu”.





Tenho a honra de fazer parte do Coletivo 1921, que levou o Cruzeiro para o cinema pela primeira vez em sua história. Isso aconteceu em 2018 e 2019, quando lotamos as salas de exibição do Shopping Ponteio e do Belas Artes com o filme “Azul Escuro” e “Eterno”. Com eles, conquistamos prêmios Brasil e mundo afora. Levando longe o nome do Cruzeiro por puro amor à instituição, assim como Das Quebradas faz com sua arte.





Para quem quiser assistir a pré-estreia de “Nos braços do meu povo”, do diretor Clebin Quirino, segue o link para os ingressos: https://beta.sympla.com.br/evento/pre-estreia-nos-bracos-do-meu-povo/1949158





Agora é separar o manto sagrado e a pipoca, pois os filmes vão começar no cinema e no gramado.