Pepa não tem culpa dos erros da SAF Cruzeiro para com Pezzolano

A derrota do Cruzeiro para o América por 2 a 1, no Independência, no fim de semana, foi o último jogo do técnico Paulo Pezzolano dirigindo o time celeste (foto: Thomás Santos/Staff Images/Cruzeiro)







Perdemos a estrela da companhia. O episódio cheio de versões nebulosas da saída de Pezzolano não deixou apenas um gosto amargo na boca. Do engolir, ficou também uma espinha entalada na garganta, pois a pedra da possível partida do comandante vinha sendo cantada há 50 dias.





Se realmente essa decisão estava acordada desde dezembro de 2022, versão oficializada pelo próprio clube, nós, torcedores, fomos tratados como trouxas a quem essa gente prepotente do futebol mercantilizado se sente no direito de “não dever satisfação” ou de nominar como “cagadores de regra”. E se a versão verdadeira foi de que a demissão veio pelos resultados ruins e o esgotamento mental de Pezzolano, o staff da SAF Cruzeiro mentiu publicamente.





Ao retornar à divisão principal, após o brilhante planejamento de 2022, quatro certezas eram absolutas para a temporada 2023 do Cruzeiro e estavam na boca de todos. O elenco e a comissão técnica da campanha do acesso entraram para galeria dos escretes inesquecíveis de nossa história.





Apesar disso, esse mesmo elenco cravado no coração da torcida não era competitivo suficientemente para encarar a Série A. Era notória a necessidade de se reforçar o time titular com jogadores consagrados ou já tarimbados na divisão principal.





Manter Paulo Pezzolano – e lhe garantir um elenco realmente competitivo – era o alicerce principal para nos mantermos na rota da ascensão.





Bastaram a pré-temporada, os novos nomes anunciados e os primeiros jogos acontecerem para se perceber que algo estava fora da ordem. As contratações de Gilberto e os milhões pagos por Wesley até esconderam um pouco a triste realidade que se anunciava. Até que veio a peleja contra o Pouso Alegre, quando, ainda no intervalo do jogo, Pezzolano sacou três dos “reforços” dados a ele pelos analistas de mercado.





Na crônica “Para quem foi o recado de Pezzolano?”, publicada em 10 de fevereiro, logo após aquele vexame, chamei a atenção para um trecho da entrevista do uruguaio no pós-peleja: “A folha salarial do Cruzeiro não é das melhores. Então, temos de utilizar o que temos. Vamos passar por momentos duros [...] o Cruzeiro está preparado, historicamente, para ser campeão de tudo, mas esse ano, não vai ver isso. Parece desculpa, mas é a realidade”.





Já no dia 15 de fevereiro, dois dias após o empate contra o Atlético de Lourdes, rabisquei o texto “Um tropeço indigesto que pode trazer lições (aos humildes)”, e voltei a evidenciar o fato de contarmos com um elenco “fraquíssimo para os desafios que virão em 2023”, incapaz de passar de um empate suado contra os times da Série A. E novamente trouxe a reflexão: “Temos um Monte Everest de problemas muito maiores para ajustar em nosso elenco para a temporada que só se inicia. Se precisasse elencar a prioridade de mudança, eu escolheria a necessidade da diretoria encarar o Cruzeiro não só com uma empresa que precisa parar de dar prejuízos financeiros aos seus acionistas.”





Hoje, quase dois meses do “sinal amarelo” acesso por Pezzolano contra o Pouso Alegre, um novo comandante é anunciado para o seu lugar, levantando a desconfiança da maioria da torcida. Porém, mesmo sendo crítico em relação aos claros erros de estratégias dos gestores cruzeirenses nesse início de temporada, tendo a apostar no trabalho de Pedro Miguel Marques da Costa Filipe, o Pepa.





Vale lembrar. Quando Pezzolano foi anunciado como nosso treinador, em janeiro de 2022, quase todos – como agora – desconfiavam de sua capacidade. Em meio a nomes especulados – como Fernando Diniz, Mano Menezes, Hernán Crespo e Dorival Júnior, o desconhecido uruguaio soava como “um banho de água fria”.





Um ano e poucos meses depois, ele nos provou do que um desconhecido, de currículo simplório, pode ser capaz. Pezzolano não só nos tirou de um pesadelo, como também se tornou – merecidamente – ídolo da torcida.





Se absolutamente ninguém vibrou com a chegada de Pepa, também não temos motivos para desmerecê-lo antes de colocar em prática seu trabalho. Ele não tem culpa alguma quanto a espinha entalada em nossa garganta.