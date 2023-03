Amor incondicional só pelo escudo e pela torcida do Cruzeiro

Sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno caiu nas graças da torcida com o título da Série B ano passado, mas tem recebido críticas com a formação do grupo deste ano (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 7/11/22)







Cagadores de Marquinhos Cipriano (treinador nunca engoliu). Cagadores de Luís Felipe, Wagner Leonardo (zagueiros contratados para não serem utilizados, enquanto Weverton “mofava” na Seleção Brasileira).





Cagadores de Gabriel Mesquita (goleiro reserva do Guarani de Campinas; não atuou durante toda a temporada 2022; ocupou a vaga de uma promessa da base; dispensado para o reserva de outro clube ser contratado).





Cagadores de Igor Formiga (lateral dispensado – sem nenhum pingo de remorso – pela “riquíssima” Ponte Preta). Cagadores de Neris (30 anos; jamais se firmou em nenhum clube do Brasil ou do exterior; encostado desde o início da temporada; utilizado só após o capitão do time, Eduardo Brock, pedir para ir embora).





Cagadores da cereja do bolo de “monitorados no mercado”, Mateus Davó (refugo rejeitado por inúmeros clubes; já encostado pelo treinador, mas que pertence ao Corinthians, time de “consideração” de boa parte dos colaboradores da SAF Cruzeiro).





Chegou o momento de acender o sinal amarelo quanto à estratégia definida pela diretoria para a temporada 2023 ou devemos simplesmente “cagar e andar”? Essa última, uma expressão chula que encontra reciprocidade no linguajar dos gestores da SAF Cruzeiro para “conversar” com os torcedores do clube (ou melhor, com clientes da empresa que compraram).





Ao leitor apressado e aos influencers adulados com jabás, um adendo providencial para estancar o fel que começa a escorrer pelo seu canto de suas bocas: Não! Esses rabiscos não se tratam de um posicionamento de oposição ou condenação em relação à SAF Cruzeiro.





Já cravei em inúmeras outras crônicas: não existia (e não surgiu até hoje) outra solução para tirar o Cruzeiro da beira do fim senão o modelo SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Infelizmente, para quem ama a magia – e não a mercantilização – do futebol, esse será o caminho natural não só para Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Vasco, mas, sim, para todos os gigantes do futebol brasileiro que estejam dispostos a entrar nesse negócio, que outrora se chamava “esporte”. Nem mesmo os sustentados por empresas de agiotagem ou por Bilionários do Brasil Miséria.





Segundo ponto em defesa da SAF no Cruzeiro. Dentre todas as opções existentes ao final de 2021, a empresa Tara Sports, da qual Ronaldo Fenômeno é garoto propaganda (e talvez, acionista), sem sobra de dúvidas, era a melhor opção que tínhamos no momento para a compra das ações do clube à beira do colapso. Não pelo currículo da empresa – onde se “destaca” a questionadíssima gestão do Valladolid. Mas o que realmente fazia (e ainda faz dela) a parceira perfeita são exatamente a imagem, a confiança e a credibilidade que Ronaldo possui no mercado do esporte mundial.





Portanto, não fosse isso (SAF e Ronaldo) jamais ficaríamos livres de presidentes incompetentes e narcisistas e nem do Conselho Paquiderme Deliberativo, que gestou e pariu a organização criminosa que nos levou à destruição em 2019.





Externados os argumentos que reiteram o meu posicionamento favorável (por completa falta de outra opção) à SAF, vou ao ponto: foi de uma deselegância assombrosa, uma infantilidade medonha a forma como Ronaldo se revoltou por ter recebido críticas pelo atual estágio medíocre do nosso time.





Deixo aqui uma lição a ser aprendida pelos novos gestores do Cruzeiro. Em Minas Gerais, torcida que a vida toda bateu palma incondicionalmente para mediocridade e se acostumou a ser adulada pela imprensa “aldeia” veste preto e branco, e não azul e branco. E já que grande parte dessa diretoria da SAF adora um “preto e branco” lá de São Paulo, é bom se lembrar que torcidas como a Gaviões da Fiel e jornalistas como Juca Kfoury, ambos corintianos, jamais aceitariam ser tachados de “cagadores de regra” por críticas ou cobranças.





No mais, seguimos apoiando o escudo, a camisa, a torcida e a história Cruzeiro; acreditando que, com respeito, humildade e desejo de ser gerir um time movido pela paixão de sua torcida e pelas conquistas, e não só uma empresa movida a balancetes e dividendos, a SAF chegará a seus objetivos. E sim, Ronaldo, sabemos que essa “cagada” vai demorar.