O caso Vinicius Jr. e nosso antirracismo de internet

1537

Mandume é um símbolo que precisa ser resgatado para reaprendermos a significar as coisas (foto: Wikimedia commons)

Nesses últimos dias pudemos presenciar mais uma cena vândala na liga espanhola contra o jogador Vinicius Jr. Não era a primeira vez, nem a segunda, mas “apenas” mais uma de tantas, com o acréscimo de que desta vez, além de tudo, a vítima foi punida.

Não começou com o Vinicius Jr., apesar de que (por motivos não revelados) ele é atacado com uma frequência que assusta. Antes dele teve o Daniel Alves, no famoso caso em que lhe atiraram uma banana em campo e ele, corajosamente, a comeu em pleno jogo. Também Ronaldo sofreu racismo. Eto’o foi outro muito perseguido naqueles campos.

Não é exclusividade da Europa. O Tinga, atuando pelo Cruzeiro, foi chamado de macaco por torcedores do Real Garcilaso em 2014. Em terras brasileiras, nossos irmãos sulistas são recordistas em preconceito, tendo incontáveis episódios de manifestações explícitas de racismo nos gramados grenais.





Parêntesis 1: sim, eu gosto muito de futebol. Tem gente que não acredita, mas é verdade, apesar de nunca na vida ter sonhado em jogar bola como dizem que qualquer criança sonha.

Voltando: Isso todo mundo sabe e todo mundo viu. Talvez nem todo mundo lembre, mas é um fato que o google atesta para quem quiser pesquisar.

Aqui eu quero tratar de outra coisa: o que nós estamos fazendo para cumprir o mandamento constitucional de criar uma sociedade “livre, justa e solidária” e “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” (art. 3º, I e IV da Constituição)

A primeira coisa que precisamos refletir é o fato de que não se trata de um favor, mas de um dever. Muita gente tem uma ideia equivocada sobre direitos fundamentais. Quantas vezes você não ouviu alguém (que vive e constrói seu raciocínio em alguma realidade paralela) dizer que a Constituição tem direitos demais e deveres de menos.

E porque a pessoa que afirma uma baboseira dessas só pode viver em Nárnia?

Porque instituir direitos trata de operação lógica um tanto quanto simples, apesar de não ser fácil, que pode ser assim sintetizada: a existência de um direito para mim, cria uma obrigação para o Estado e para todo o resto das pessoas, assim como o direito de cada pessoa cria uma obrigação para o Estado e para mim.

Tem um monte de nomes bonitinhos que o pessoal do Direito adora colocar para dar uma floreada e parecer mais inteligente do que é, do tipo verticalização e horizontalização de direitos fundamentais. Na prática isso significa o óbvio: para cada direito corresponde uma obrigação em relação aos demais! Será tão difícil de entender esse negócio?

Logo, se a Constituição tem muitos direitos, significa então que ela também tem muitas obrigações. Essa compreensão é fundamental para não restar dúvida de que cumprir direitos fundamentais alheios não se trata de favor, mas dever. Não é algo que deva ser concedido como uma graça, mas deve ser cumprido sob pena de resposta estatal, assim como qualquer outro ilícito.

Daí que precisamos discutir como nós estamos tratando estes temas no nosso cotidiano. O Estado é um ente abstrato e precisa de pessoas para que ele funcione, exista e tenha algum significado. E não estou falando apenas dos representantes do Estado, como servidores e mandatários, mas deles e, principalmente, das pessoas que compõem a sociedade que é liderada por este Estado.

E neste ponto estamos falhando e o momento é ótimo para refletir. E vou propor esta reflexão com uma situação pessoal.

Há alguns anos, não sei quantos anos, estava em Porto Alegre/RS onde fiquei por alguns dias. Chegando a um lugar que, até então, era desconhecido, a curiosidade para entender o funcionamento daquele microcosmo dentro da dimensão dantesca que é o nosso país me deixou entusiasmado.

Parêntesis 2: eu, quando viajo para onde não conheço, gosto de entender como a vida naquele lugar funciona e, normalmente, só é possível fazer isso evitando pontos turísticos. Então, chegando em lugar novo, eu quero saber onde está a prefeitura, o fórum, a delegacia, como funciona o transporte público, quantos bairros tem o centro, quem administra o sistema de saúde e coisas do tipo. Depois, se der tempo, eu penso em ir ao lugar que aparece no cartão postal.

Voltando: como de costume, queria entender como aquele lugar funcionava e daí me encaminhei para o porto do Lago Guaíba (que é aquele lago enorme que tem naquele “dente de leão” que faz o finalzinho do Rio Grande do Sul). Para quem não sabe, é na base deste lago que fica a Ilha das Flores, ilha que dá o nome ao curta-metragem de 1989 dirigido por Jorge Furtado e que conta como a gente avacalha com tudo não é de hoje. É genial, tem na internet e vale muito a pena assistir.

Pois bem, olha uma coisa daqui, encontra um local dali, foi dando para notar como tudo funcionava. Em todos os momentos, o sotaque nos proíbe de esconder de onde viemos (e só quando saímos da nossa terra percebemos como o nosso sotaque é forte) e as conversas sempre rumavam para assuntos suprarregionais por motivos óbvios, até porque todo o país estava afetado por mais uma de suas inúmeras crises.

Em um dado momento, escuto a seguinte frase: “pois é, o problema é que a gente aqui no Sul e até a região de vocês [era eu, no caso] tem que trabalhar para sustentar os vagabundos do Nordeste que não fazem nada”.

Fiquei paralisado não só com a manifestação, mas com a naturalidade com que aquela pessoa tratou daquilo. Fui embora e não falei nada. Ao longo da viagem, pude perceber que havia um estranho consenso ali de que realmente havia uma diferença entre o “povo do sul” e o “povo do resto”. E sabe o que eu disse? Nada.

Não concordei, mas também não discordei e nem retruquei. E é esse o ponto que eu quero chegar. Naquele momento, a minha conduta foi flagrantemente inconstitucional, porque afastada e negligente do meu dever de cumprir a determinação estabelecida no art. 3º da Constituição.

Eu posso tentar me perdoar porque não tinha maturidade para refletir sobre isso como tenho hoje e espero ter a oportunidade de amadurecer ainda mais. Entretanto, isso também me faz refletir que a minha falta de maturidade refletiu uma outra falha, dessa vez não minha, mas do Estado e da família na minha educação para tratar sobre tais temas como deveres (isso também está na Constituição, no art. 205).

Novamente, não é favor, mas obrigação. E daí eu retorno ao ponto inicial deste texto: hoje está todo mundo comovido com o que ocorreu com o Vinicius Jr., que é a evidência de que o problema não é apenas nosso e é grave. E é para ficar comovido mesmo!

Se um profissional que chegou no nível de excelência que ele chegou, com uma conduta profissional e pessoal irrepreensível em todos os aspectos públicos, com os resultados obtidos, com o nível de faturamento financeiro que ele tem, ainda sofre com ações absurdas como essa, imagina quem não está nem perto disso!

A realidade mostra que Emicida está errado ao afirmar que “quer photoshop melhor que dinheiro no bolso?”. Não basta ter dinheiro... Lewis Hamilton que o diga.

Entretanto, ao mesmo tempo, vale questionar: quem está comovido com o Vinicius Jr. está fazendo o que com o porteiro do prédio? Como está tratando o povo do interior do próprio Estado ou povo de outros Estados? Como está a relação com a faxineira? Parou para pensar como anda o respeito com a pessoa do caixa do supermercado? E com o venezuelano que está no sinal com uma plaquinha?

Talvez valha uma reflexão sobre a visão que se tem da mulher que foi promovida e ainda tem que escutar que foi por causa de “favores”. Talvez ainda seja produtiva uma análise sobre o incômodo de se deparar com um mendigo na zona sul rodeando quem “só quer tomar um café gourmet”.

Mais do que se solidarizar com o Vinicius Jr., precisamos entender que ele é um símbolo de algo muito maior que ele mesmo. Ele é a demonstração de uma chaga que precisamos tratar sob a perspectiva sociológica, mas principalmente sob a perspectiva jurídica. E para isso precisamos começar a criar “espaços de incômodo”, tratando como ilícito o que deve ser tratado como ilícito e lhe atribuindo as consequências jurídicas que isso acarreta.

Sem isso, esse caso será apenas mais um dos 864.156.817.354.861 de casos isolados que presenciamos todos os dias e que vão continuar acontecendo todos os dias, com o Vinicius Jr., com o porteiro, com a empregada e com tantos outros que não têm o mesmo espaço de fala e visibilidade que ele. Precisamos, ao fim e ao cabo, deixar nosso antirracismo de Twiter de lado para tratar de ações no mundo real, enraizadas em práticas fundadas exatamente por aqueles que nos ensinaram a ver o mundo e hoje hostilizam Vinicius Jr. nos gramados.

A música em que Emicida faz a afirmação acima citada se chama “Mandume”, que é uma referência a Mandume Ya-Ndemufayo, rei nascido na região da atual Angola e conhecido por resistir às investidas predatórias de Portugal e Inglaterra contra o seu povo. Seu reinado coincidiu com a vigência do tratado de Berlim, onde as potências europeias fatiaram para si, como uma saborosa pizza, o continente africano para o saquearem com tranquilidade.

Parêntesis 3: ou você acha que as fronteiras dos países africanos são retinhas daquele jeito porque eles têm toc? Compara as fronteiras europeias e as africanas e você vai entender a diferença de ser colônia e colonizador.

Voltando: neste cenário conturbado, Mandume, com formação sólida, resistiu e não permitiu a entrada de portugueses e ingleses. Lutou até a morte, causando perdas imensas para as coroas portuguesas e britânicas. Hoje é um símbolo, convenientemente ocultado dos nossos livros de História. Foi exemplo de algo que precisamos aprender hoje: a ninguém é dado impor a sua vontade sobre o outro por mero capricho ou subestimar a dignidade de alguém por qualquer motivo.

Depois de tanto tempo, isso deveria ser o mínimo. E se não é, mais do que nunca precisamos refletir sobre o quanto estamos contribuindo para esse continuísmo.