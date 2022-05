A responsabilidade dos sócios pelo passivo fiscal da empresa

01ª Seção da corte definirá se o sócio administrador da sociedade pode ser responsabilizado pessoalmente por débitos tributários da empresa (foto: Pixabay )

Ao se pronunciar sobre um recurso repetitivo, a 01ª Seção da corte definirá se o sócio administrador da sociedade pode ser responsabilizado pessoalmente por débitos tributários da empresa.





Leia também: STJ libera busca e apreensão de veículos de devedores O Tribunal já tem uma súmula (430) prevendo que o redirecionamento de uma execução fiscal para o sócio-gerente da empresa só é cabível se ele houver cometido um ato ilícito e não pelo simples inadimplemento do pagamento de um tributo (exemplo clássico de ato ilícito que pode atrair esta responsabilidade é o desconto da contribuição previdenciária na folha de pagamento sem o devido repasse ao INSS).





O que está em discussão agora é a possibilidade de o sócio administrador ser responsabilizado quando a empresa é encerrada irregularmente e se esse fato, por si só, é também uma ato ilícito.





O julgamento foi retomado ontem, dia 25/05 e, por enquanto, a maioria dos ministros entende que o administrador que estiver na empresa no momento deste encerramento irregular deve ser responsabilizado.





Assim, se uma empresa insolvente, simplesmente, fechar as portas sem que seja dada a chamada "baixa" na junta comercial, seu administrador poderá "herdar" suas dívidas tributárias. Este seria, portanto, o ato ilícito gerador da responsabilidade.





Para uma das ministras, porém, somente poderá ser responsabilizado o administrador que estiver na empresa no momento do encerramento mas também na época do não pagamento do tributo devido.





A decisão servirá de precedente para diversas execuções que se encontram suspensas e para o





Fisco cobrar suas dívidas.





Será, também, mais uma importante hipótese de exceção à aplicação de dois importantes princípios do direito empresarial. A autonomia patrimonial da sociedade/empresa e a responsabilidade limitada dos sócios.





Eles foram desenvolvidos para incentivar a atividade econômica, já que garantem que os sócios não respondam com seu patrimônio por dívidas da sociedade (empresa).





Ocorre que já há muito tempo, vêm sendo relativizados, principalmente, na justiça do trabalho e em causas envolvendo relações de consumo.





Essa insegurança acaba exigindo dos empreendedores um maior cuidado com seu patrimônio na hora de abrir seu negócio. Para isto, um bom planejamento jurídico é fundamental.





