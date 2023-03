Rosângela dos Santos é leitora residente em Santos. Ela escreve pra coluna: “Vi a seguinte legenda na CNN em 20/02/2023 às 10h55: '10% de São Sebastião e Caraguá está sem eletricidade'. A frase está correta?”

Porcentagem joga no time dos partitivos como grupo, parte, a maior parte. Aí, a concordância pode ser feita com a palavra ou o complemento:





Um grupo de estudantes participou (concorda com grupo) do torneio. Um grupo de estudantes participaram (concorda com o complemento: estudantes) do torneio.





Parte dos competidores viajou (concorda com parte) de ônibus. Parte dos competidores viajaram (concorda com o complemento: competidores) de ônibus.





A maior parte dos torcedores gostou (concorda com a maior parte) da partida. A maior parte dos torcedores gostaram (concorda com o complemento: torcedores) da partida.

Porcentagem

Com percentagem, ocorre o mesmo – o verbo pode concordar com o número ou o complemento: Cerca de 15% da população opinou (concorda com população). Cerca de 15% da população opinaram (concorda com 15%).

Vamos à dúvida da leitora:

10% de São Sebastião e Caraguá está sem eletricidade.





Se fizermos a concordância com o numeral (10), o verbo vai para o plural. Se com o complemento (São Sebastião e Caraguá), também. Logo, a forma correta é plural ou plural:





10% de São Sebastião e Caraguá estão sem eletricidade.

Viu?

Engana-se quem pensa que na concordância com percentagem vale tudo. Na verdade, vale quase tudo.





Em “30% das pessoas preferem o azul”, o número é 30, plural. O nome, pessoas, plural. Então não há saída: só: o plural tem vez.





Veja este outro caso: 1% da população está indecisa. O número é 1, singular. O nome é população, singular. Vem, singular.

Há mais

Às vezes o número percentual se cansa de andar sozinho. Convida o artigo ou o pronome para acompanhá-lo. Aí, pronto. Fica fortíssimo. Com ele ninguém pode. A concordância se fará só com o numeral: Uns 8% da população ganham acima de 10 mil dólares. Os 10% do corpo docente mais qualificado abandonaram a escola. Este 1% de indecisos definirá as eleições.

Não só

Com o número percentual anteposto ao verbo, cessa tudo o que a musa antiga canta. A concordância se faz obrigatoriamente com o numeral: Abstiveram-se de opinar 30% da população. Tumultuou o processo: 1% dos candidatos inconformados com a flagrante discriminação.

Diquinhas úteis

Percentagem ou porcentagem? Tanto faz. A primeira forma se inspirou no inglês. Na língua de Shakespeare, dizem percentage, filhote de per cent. A segunda vem da terrinha. Em Pindorama, dizemos por cento. Daí porcentagem.

Menor é melhor

E a escrita? Há duas formas. Uma: com todas as letras. É o caso de sessenta por cento. A outra: com algarismos – 60%. Qual a melhor? A segunda. Ela tem duas vantagens. A primeira: é econômica. A segunda: é de leitura rápida. São exigências do mundo moderno.

Sem economia

A maior exigência, porém, é a clareza. Diante dela, caem por terra todos os argumentos. Se escrever mais de um valor da porcentagem, esbanje. Repita o sinal em cada um deles: As ocorrências devem subir entre 1% e 3% (nunca entre 1 e 3%). Os descontos vão de 10% a 50%. Uns 30% ou 40% da população vivem com um salário mínimo.

Igual

O mesmo vale para outras abreviaturas: No fim de semana, rodou de 20km a 40km. Trabalha das 8h às 16h. Compre de 3kg a 5kg de carne.

Leitor pergunta

Dia da Mulher – a inicial maiúscula está correta?

• Vando Trindade, Olinda

Está. Datas comemorativas escrevem-se com a inicial grandona: Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, Dia da Pátria.

Recado

“A palavra é a porta de entrada para o mundo.”





• Cecília Meireles