'Um dos que chegou lá foi Ramagem', disse Bolsonaro. Está certo?

(foto: EVARISTO SÁ/AFP)

Recado

“Gramática é um mal necessário.”

Carlos Heitor Cony





Bolsonaro, Ramagem e preferência explícita

Relaxado, sorridente, Bolsonaro contava como conheceu Alexandre Ramagem. Foi depois das eleições. Na qualidade de futuro presidente, podia escolher seguranças. Vários policiais militares se apresentaram. “Um dos que chegou lá foi Ramagem”, disse ele. Repórteres se entreolharam. Chegou ou chegaram?

Um dos que é expressão gilete. Corta dos dois lados. Topa o singular e o plural. Mas o sentido muda. O singular é egoísta. Diz que a ação se refere a um só indivíduo. O plural, a todos. No caso da frase de Sua Excelência, vários chegaram. Ramagem foi um deles. Só o agora diretor-geral da PF mereceu a referência do morador do Palácio da Alvorada. Os outros sobraram.





Grandona ou pequenina?

Justiça com letra maiúscula ou minúscula? Depende. Com a inicial grandona, a trissílaba quer dizer Poder Judiciário. Nos demais casos, só a pequenina tem vez: A Justiça vai investigar as acusações de Moro. Embraer vai à Justiça contra a Boeing. Queremos justiça. Faz justiça com as próprias mãos.





Questão de tempo

“Não haverá medidas intempestivas em relação ao coronavírus”, disse o ministro da Saúde. Palmas pra ele. Tempestivo e intempestivo pertencem à família do substantivo tempo:

Tempestivo = que vem ou sucede no tempo devido, oportuno: As medidas serão tempestivas (tomadas dentro do prazo).

Intempestivo = fora do tempo próprio, inoportuno: Não haverá medidas intempestivas (tomadas fora do prazo).





Nada a ver

Tempestivo e intempestivo não têm nada a ver com temperamento nem com a ocorrência de tempestades. A duplinha pertence à família de tempo. Dizer que Bolsonaro é intempestivo? Nem pensar. Xô! Xô! Xô!





Coronavírus na língua

Apareceu na telinha durante o Jornal da Band: “EUA tem 55 mil mortos por coronavírus”. Viu? Pisaram a concordância. Substantivo próprio no plural tem manhas:

1. Se o nome é usado só no plural e precedido de artigo = o verbo concorda com o artigo. Em siglas, o artigo não aparece. Mas conta como se estivesse presente: Os Estados Unidos têm 55 mil mortos. EUA são, hoje, o epicentro da crise sanitária. Os Andes ficam na América do Sul. O Amazonas banha o Brasil e países vizinhos. O Palmeiras disputa a taça.

2. Se o nome se usa sem artigo = verbo no singular: Minas Gerais fica na Região Sudeste. Alagoas tem as praias mais bonitas do país.





Diquinha

Tem e vir jogam no mesmo time. As terceiras pessoas do presente do indicativo apresentam capricho semelhante: Ele tem, eles têm; ele vem, eles vêm.





Sem confusão

Muitos confundem ver e vir. Vêm ou veem? Na dúvida, pare, pense e conjugue o verbo na terceira pessoa do singular – ele vem, ele vê. Viu? Vir mantém a cara nos dois números. O plural ganha acento (eles vêm). Ver muda. No plural, dobra o e e acrescenta m (veem).





Unha e carne

Ler, crer e dar pertencem à equipe de ver: ele lê, eles leem; ele crê, eles creem; (que) ele dê, eles deem.





Deu bobeira

A coluna de domingo contou a história da vacina. Leitores chamaram a atenção para falhas na informação. Entre eles, Benício de Lima e Edmar Gomes. Uma: Berkeley fica na Inglaterra, não nos States. Duas: A doença que as mulheres que ordenhavam vacas contraíram era a varíola bovina, causada por um vírus similar à varíola humana, mas que causa um quadro clínico bem mais suave. E a inoculação do vírus da varíola bovina promove proteção à varíola humana.





Leitor pergunta

Li na imprensa o plural “as gravidezes”. Achei estranho. Gravidez tem plural?

• Hélcio Luiz Miziara, lugar incerto





Tem. Mas soa esquisito. Por isso há preferência pela palavra gestação. Plural: gestações.