Há muito tempo o pronome nós foi substituído por a gente. O hábito se generalizou. Até jornalistas dizem a gente fez, a gente aconteceu. Trata-se de vício de linguagem? É aceitável?

. Maria Cristina Mancuso Rocha





É a língua informal, descontraída, próxima do falar quotidiano. Monteiro Lobato a chamava de “língua de bermuda e chinelo”. O Aurélio registra a duplinha sem restrições. Cita como exemplo versos do poeta Augusto dos Anjos, que viveu de 1885 a 1914:





De Jesus Cristo resta unicamente





Um esqueleto; e a gente vendo-o, a gente





Sente vontade de abraçar-lhe os ossos.





Provérbio africano diz: “A gente nasce com um montão de palavras na barriga. Na vida, vai gastando o estoque. Quando todas acabam, a gente morre”.





Há quem prefira o pronome nós. A língua é um sistema de possibilidades. Nosso desafio: escolher a mais adequada para o contexto.





***





Fiquei na dúvida: descriminar a maconha ou descriminalizar a maconha?

. Igor Halajco





O dicionário registra os dois verbos com o mesmo sentido. Prefiro o mais curto. A razão: menor é melhor.





***





Tem que dizer ou tem de dizer?

. Carlos Pimentel





As duas formas merecem nota 1000. Você escolhe. A alternativa é acertar ou acertar: Tenho de estudar pra me sair bem na prova. Tenho que estudar pra me sair bem na prova.





***





Ora ouço comível. Ora comestível. As duas são aceitáveis? Ou apenas comestível tem vez?

n Uriel Villas Boas





As duas formas são legítimas. Ambas figuram em verbete no dicionário.





***





Pra mim sempre foi claro que a abreviatura de quilômetro deve ser escrita obrigatoriamente com k e m minúsculos. De igual forma isso vale pra milímetro (mm), litro (l) e por aí vai. Ultimamente, porém, vejo muito KM, MM, L. A novidade com as letras maiúsculas passou a ser aceita?

. Felipe Fww





As letras maiúsculas gritam. Nós as usamos nos casos especificados pelo Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Nas abreviaturas citadas, as grandonas não têm vez. As pequeninas pedem passagem com banda de música e tapete vermelho: Corri 10km na maratona. A velocidade da via é de 60km por hora. Maria comprou 3l de leite.





***





Li no jornal: "O problema é que o sistema se adéqua". Doeu. O verbo adequar continua provocando estragos não?

. José Ricardo





E põe estragos nisso. Advogados, ministros, jornalistas & cia. ilimitada tropeçam nele à direita, à esquerda, em cima e embaixo. Esquecem-se de pormenor pra lá de importante. Adequar só se conjuga nas formas em que a sílaba tônica cai fora do radical (adeq). O presente do indicativo não tem a 1ª pessoa do singular. A razão: seria “eu adéquo”. A sílaba tônica cairia no radical. Xô! Sem a 1ª pessoa do singular do presente do indicativo, adeus, presente do subjuntivo.





Conjugação

O presente do indicativo tem apenas duas pessoas (adequamos, adequais). Por não ter a 1ª pessoa do singular do presente do indicativo, não se flexiona no presente do subjuntivo e no imperativo negativo. Do imperativo afirmativo só tem a 2ª pessoa do plural (adequai). Os demais tempos e modos são regulares (adequei, adequaste, adequou, adequamos, adequastes, adequaram; adequava, adequavas, adequava, adequávamos, adequáveis, adequavam; adequarei; adequaria; adequasse; adequando; adequado).





Superdica

No sufoco, use sinônimos. Que tal adaptar?