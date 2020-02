Abraham Weintraub bateu na língua? Não. Espancou!

''Uma frase longa não é nada mais que duas curtas.'' Vinicius de Moraes





“Aonde está a pompa e a circunstância do cargo?”, perguntou o ministro da Educação no Twitter. Leitores ficaram com o cabelo em pé. Sua Excelência bateu na língua? A resposta: espancou. O emprego do onde e do aonde tem regra clara. Na dúvida, fique com onde. Você tem 99% de chance de ganhar a aposta. O aonde é respeitável senhora casada. Resulta do encontro da preposição a com o pronome onde. Mas a união só ocorre com verbos de movimento que exigem a preposição a. O verbo ir serve de exemplo. A gente vai a algum lugar: Aonde você vai? Vou ao Rio. Não sei aonde você vai. Gostaria que me dissesse aonde você vai.





Superdica

Pintou a dúvida? Parta pro troca-troca. Substitua a por para. Se couber, vá em frente. Dê a vez ao aonde: Para onde ele foi? Não sei para onde ele foi. Gostaria que me dissesse para onde você vai.





Pare e pense

Atenção, gente fina. Não se precipite. Nem caia em armadilhas. O verbo assistir, por exemplo, exige a preposição a (a gente assiste a alguma coisa). Mas não é verbo de movimento. Com ele, o aonde não tem vez: Onde você assistiu ao programa? Não sei onde você assistiu à peça. Pode me dizer onde você assistiu ao espetáculo?





Troca-troca

Dizem que o diabo é perigoso não por ser diabo. É perigoso, sobretudo, por ser esperto. Na hora do sufoco, lembre-se do professor. O mestre frisava que a língua é um conjunto de possibilidades. Na dúvida, troca-se seis por meia dúzia. E contava esta história:





O chefe ordena à secretária:





– Faça um cheque de R$ 600.





Ela pergunta:





– Como se escreve seiscentos?





– Faça dois cheques de R$ 300.





– Trezentos se escreve com s ou z?





– Não sabe escrever 300? Faça quatro cheques de R$ 150.





– Chefe, o trema foi abolido?





Vencido, ele apela pra última saída:





– Pelo amor de Deus, mande pagar em dinheiro.





Pulga atrás da orelha

Outra questão arrepiou os leitores. Trata-se da concordância. Na frase “Onde está a pompa e a circunstância”, o sujeito é composto (pompa e circunstância). O verbo deveria estar no plural?





A concordância do sujeito composto joga em dois times. Figurar em um ou outro depende da colocação:





1. Se vem depois do sujeito, o verbo não tem saída. Concorda com o sujeito: A pompa e a circunstância onde estão? O pai, a mãe e o filho vão chegar.





2. Se vem antes do sujeito, o verbo pode concordar com o mais próximo ou com todos: Onde está a pompa e a circunstância? Onde estão a pompa e a circunstância? Vai chegar o pai, a mãe e o filho. Vão chegar o pai, a mãe e o filho.





Olho vivo

Concordar com todos os núcleos é preferível. Não obrigatório.





Leitor pergunta

O Detran-MA vai distribuir 1 mil coletes para mototaxistas, porém neles está escrito MOTO TAXI — grafado separado e taxi sem acento. Está correto?





Arthur Quirino, São Luís





Mototáxi se escreve assim – coladinho.





Táxi é paroxítona terminada em i. Pede o grampinho.