O novo ano chegou e com ele as curiosidades da língua

Curiosidades de 2020 e da língua

Dois pares formam 20-20. São duas dezenas no começo e duas no fim. A língua também tem seus casaizinhos. Fiéis, eles acreditam que, uma vez unidos, sempre unidos. Dois deles são pra lá de conhecidos. Trata-se das duplinhas de...a e da...à. Um a tem crase. O outro vem soltinho e feliz como pinto no lixo. Por quê?

A razão é uma só: mania de imitação. A língua copia a vida. Lá e cá existem os casais. O que acontece com um acontece com o outro. Desrespeitar o paralelismo é traição. Uma vez cometida, não dá outra. Entra em cena o verbo perder. Lá se vão amores, prestígio, promoções. Valha-nos, Deus!





O primeiro

*De segunda a sexta.

De é preposição pura. A só pode ser preposição pura. Em ambas o artigo não tem vez: Trabalho de quarta a sexta. A farmácia faz entregas de segunda a sábado. Vejo tevê de domingo a domingo.

O segundo

*Andei da rodoviária à quadra comercial.

Da é combinação da preposição de com o artigo a. O à vai atrás. O acento funciona como aliança no anular esquerdo. Indica o casamento da preposição a com o artigo a.

Veja exemplos: Trabalho da manhã à noite. Li da página 8 à página 12. O expediente é de segunda a sexta das 8h às 18h30. Estudamos das 14h às 18h.





Sexo

Atenção, gente fina. Às vezes, a preposição de vem casadinha com o artigo o. O sexo não muda a regra. O segundo par mantém a fidelidade: Viajei do Paraguai à França. Fui de carro do Rio à Paraíba. Corri do aeroporto à rodoviária.





Olho vivo

Há ocasiões em que um dos nomes dispensa o artigo. Aí, não dá outra. O casamento fica comprometido: Viajei da França a Portugal. Fui de Cuba à Alemanha.





Superdica

Como saber se o nome pede ou esnoba o artigo? Basta iniciar uma frase com ele. Veja:

Cuba é uma ilha da América do Sul. (Não: a Cuba)

Portugal vive período de grande prosperidade. (Não: o Portugal)

A Alemanha vai retirar as tropas do Iraque.

A França enfrenta manifestações dos coletes amarelos.





Traição

Misturar o par de um com o de outro gera deformações. São os cruzamentos. É como casar girafa com elefante. Já imaginou o pobre do filhote? Veja um exemplo do monstrinho:

Horário do expediente: de segunda a sábado, de 7h30 às 20h.

Reparou? O primeiro casalzinho (de...a) merece nota mil. O segundo cometeu traição. Juntou o parceiro de um par com o parceiro de outro. Xô! A forma bem-amada pela língua é esta:

Horário do expediente: de segunda a sábado, das 7h30 às 20h.

Por falar em horário...

Atenção, marinheiros de poucas viagens. Horas sempre se usam com artigo. Trata-se de casamento indissolúvel, daqueles que Deus uniu e ninguém se atreve a desunir: Trabalha entre as 14h e as 20h. Está aqui desde as 8h. O voo chega depois das 8h. O jogo começou às 16h.





Leitor pergunta

Como se chama quem nasce nos Países Baixos?





n Paulo Gilberto Santos, lugar incerto





Ao se falar em Países Baixos, fala-se na Holanda, cujo nome completo é Reino dos Países Baixos. Quem nasce lá é holandês.





***





Haja visto ou haja vista?





n Luciana Caldas, Rio





Haja vista = veja-se: Ocorreram incidentes no enterro do general iraniano, haja vista o número de mortos. Estudou muito, haja vista o notão que tirou na prova. Ele tem bom apetite, haja vista a variedade de alimentos que põe no prato.





Haja visto = forma do verbo ver: É importante que eu haja lido o livro para comentá-lo. É importante que tu hajas lido o livro e que ele também haja lido o livro. Talvez ele haja visto o filme premiado no Globo de Ouro. É possível que Paulo haja visto as manifestações do Chile.