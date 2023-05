Não existe receita para um casamento feliz

Os casais querem, mas, a verdade é que não existe uma receita para um casamento feliz. O relacionamento requer pessoas maduras com objetivos e propósitos realizáveis. As frequentes notícias sobre os problemas nos casamentos de celebridades, como a cantora Shakira com o jogador do Barcelona Piqué, Cauã Reymond e Mariana Goldfarb, Preta Gil e Rodrigo Godoy, Sabrina Sato com Duda Nagle, reforçam que a união não é uma eterna lua de mel. A terapia de casal proposta por Shakira foi recusada pelo marido, após dez anos juntos, enquanto Sabrina e Nagle chegaram a fazer terapia. A terapia de casal é uma intervenção para ajustes e autoconhecimento, entre casais héteros, homo afetivos ou qualquer outra conjugação familiar. Os dois identificam a necessidade da terapia, quando há um conflito, entre a relação e na relação, que não conseguem resolver, comprometendo a busca, a interação e a libido. Quem divide com alguém a cama e a casa, há algum tempo, sabe muito bem que momentos conflitantes e desafiadores ocorrem, principalmente, em situações como a pandemia que "trancou" os parceiros. O isolamento social provocou muitos divórcios pelo costume. Afinal, muitos casais estavam, simplesmente, acostumados e perderam o vínculo, perderam quem é o outro, a organização da casa, percebendo que não havia mais afeto, mas, somente o costume. O costume de estar ali, deitar ali, de ter o cônjuge e, assim, se perdeu a individualidade e também o relacionamento. Toda relação de afeto começa com amizade, quando as pessoas trocam, começam a se conhecer e a verbalizar para o outro quem são, quando estão em uma relação saudável. O processo proporciona uma relação de afeto íntimo, de respeito, entrega e também uma relação de amizade, pois quando se é amigo, se torna confidente de alguém e nesse caso, a amizade em um casamento está na transparência e confidências. Em um relacionamento não saudável, as pessoas dissimulam quem são. Não se tem pré-requisito para achar a pessoa ideal. O que existe são os neurotransmissores, a oxitocina, a noradrenalina e a serotonina, de acordo com a neurociência. Além disso, é preciso considerar as questões de autoconhecimento e verificar se a pessoa está dentro dos planos e daquilo que o outro quer para sua vida, ou seja, busca-se aquilo que falta e os próprios interesses. Lembre-se que o diálogo é o diagnóstico de uma relação a dois que se escutam. O sexo sem diálogo %u0117 um monólogo de prazer. E, em qualquer relacionamento de qualidade, os dois têm de sair ganhando. Afinal, quando se sentem empoderados de si, na boca do outro, a família se sente reconfortante. Diante de tanto abuso e violência doméstica, deve ficar claro que o respeito sempre vem primeiro que o amor. Você deve ter cuidado com parceiros narcisos, pois é vampirismo. Ninguém deve dar o sangue e, muito menos, a vida. Viva em parceria e preserve sua individualidade, ou seja, se torne equipe em eterna performance. O casamento para dar certo requer duas pessoas maduras na relação, cientes de seus objetivos e com cautela, respeito, maturidade, sonhos, libido e diálogo. A principal causa para um casamento dar errado é quando se tem isso tudo ao contrário, associado à imaturidade e a dificuldade de reconhecer os próprios erros.