A exaustão pandêmica

"Infelizmente somos, enquanto país, péssimos alunos: parece que não aprendemos nada nestes dois últimos anos. Aqui se propaga que o pesadelo passou - foi só um "sonho" ruim e voltamos ao paraíso do samba e Carnaval... 22:57 (Rachel Stucchi)""Quero muito que estejamos erradas e que acabemos mesmo em samba e não, outra vez, na marcha fúnebre... 23:02 (Tania Vergara)""Desejo muito que estejamos erradas!!! 23:50 (Rachel Stucchi)""Nova subvariante BA.2.2 , que está circulando em Hong-Kong, que está causando hospitalizações. Será que o Brasil está achando que a pandemia acabou? Estamos vivendo um momento que cada um individualmente deve pensar que vale a pena se proteger ou não. Assumir os riscos! 23:13 (Dr. Julival Ribeiro)""A pandemia acabou? Estamos prontos para voltar a viver como 2019?Após dois anos muita coisa mudou, nós mudamos. Querendo ou não.Nesse período....A ciência foi capaz de impedir milhares de hospitalizações e mortes com a maior campanha vacinal da nossa história. Em pouco mais de um ano mais de 10 bilhões de doses foram aplicadas.A população passou por uma prova de fogo, muitas vidas perdidas, familiares e amigos que se foram precocemente. O lockdodown e as mudanças radicais na forma de viver afloraram sentimentos.Empatia, compaixão, resiliência e dor. Muitos entraram em depressão e ansiedade, outros negaram o momento.A ciência comprovou que a transmissão do vírus acontecia por gotículas e aerosol. Indicou o uso de máscaras para população. Provavelmente se tornou a maior medida não farmacológica da nossa história.A população se beneficiou do uso das máscaras também na redução de inúmeras doenças respiratórias. Em alguns países com redução de 90% dos casos de influenza.Nos EUA pré-pandemia morriam todos os anos mais de 50 mil pessoas com influenza, sendo considerado "normal".A expectativa com a volta do comportamento de 2019 é que as mortes por COVID-19 ficarão em 100 a 150 mil por ano.A ciência, com o conhecimento adquirido, olha para esses "números" e não aceita isso como "normal".Hoje podemos utilizar medidas aprendidas e reduzir o número de hospitalizações e mortes por qualquer vírus. Principalmente em períodos do ano com intensa circulação viral.Usar máscaras quando estiver doente ou visitar alguém que está com a saúde debilitada deverá ser sempre feito. Não é copiar a cultura oriental. Isso é reconhecer que podemos adoecer menos e transmitir menos.A população precisa entender que 2019 deve ficar para trás.Viver o presente e planejar o futuro sem valorizar tudo que passamos não é aceitável em 2022.Procure viver e se divertir em ambientes abertos e ventilados.Faça todas as vacinas disponíveis. Se ficar doente se cuide e proteja o próximo.Tenha sempre uma máscara disponível para usar. Vamos em frente!17:20 (Dr. Felipe Veiga)"Pois bem, estas foram conversas e posições de colegas com os quais compartilho mensagens.Todos têm em comum o fato de serem brilhantes infectologistas. Além disso, assim como eu, preocupam -se com a pressa/cansaço, das pessoas viverem o fim da pandemia.Como já disse, pandemia não é para corredores de curta distância. Trata-se de desafio para maratonista.Pandemia não acaba por decreto, nem desânimo.Querem que a pandemia vire endemia por um passe de mágica.Esqueceram da África?! Da Ásia?! E a Europa em guerra?! E a China, completamente oculta?!O mundo é um só! A pandemia também. Ainda temos um longo caminho pela frente.*Agradeço aos colegas citados pela generosidade de permitirem publicar seus comentários e textos.