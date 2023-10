Acordo não cumprido

709

Senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press - 6/10/22) De um policial civil, que se prepara para manifestação convocada pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, na próxima quarta-feira, 25, pleiteando recomposição salarial: “Também queremos ser elite!”









Ao procurar o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) em Brasília, o prefeito de Alpinópolis, Rafael Freire (PSB), foi despachado com o comentário de uma assessora: "Aqui não é a porta da esperança".Freire teria "pedido demais". Indignado, pelas mídias digitais, Rafael Freire deixou o protesto: "Lamento muito que Minas tenha que ter representantes com esse tipo comportamento. A fala não veio do senador, mas de sua equipe, que representa aquilo que ele enxerga enquanto política para nosso país". Segundo Freire, a situação deixa a lição: "A política é maior do que o barulho da internet".





Investimento



O balanço é do secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis: a previsão de investimentos da Prefeitura de Horizonte em 2024 é de R$ 1,5 bilhão. “Esse valor é quase quatro vezes maior ao investimento no último ano do governo Marcio Lacerda, que foi de R$ 400 milhões; e três vezes maior, ao investimento no primeiro ano do governo de Alexandre Kalil (PSD)”, afirma Reis. Os recursos vão para obras de drenagem, viárias, saúde e educação.





Sinal amarelo



Segundo André Reis, as projeções dão conta de que receitas da PBH para 2024 sejam 14,6% superiores às de 2023. Esse resultado representa um crescimento de 3 pontos percentuais acima da evolução média das receitas dos últimos anos. Apesar disso, há previsão de um resultado orçamentário negativo de R$ 183 milhões. Para cobrir a diferença, a cidade precisará trabalhar mais a sua arrecadação. Corte em investimento social está fora de questão, como já avisou o prefeito Fuad Noman (PSD).



