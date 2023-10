Guerra híbrida e as palmas para maluco dançar

709

Ilustração (foto: Paulo Miranda)





“Eu saí da Presidência e veio maconha, aborto, propriedade privada, marco temporal, parece que estava tudo represado.” O que seria de um Jair Bolsonaro (PL) neste “pós-lavajatismo” sem as temáticas do aborto, da maconha e de gênero? Neste fim de semana em Belo Horizonte, o ex-presidente da República repete a fórmula. Sempre mirando o público previamente “preparado” por pastores, que integram “o projeto”. Sob a evocação que contrapõe “Deus” a “satanás”, voltou a enquadrar a abordagem da tríade das temáticas, de complexidade indecifrável aos prisioneiros da lógica binária e maniqueísta. Com a constrangedora manipulação da Bíblia, o ex- presidente seguiu abusando do versículo: “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. Inelegível, é alvo de várias investigações. Na lista: o escândalo das joias; o envolvimento nos ataques criminosos de 8 de janeiro; e a falsificação do cartão de vacinação. Com o fim do mandato de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República (PGR), é esperada uma nova frente de investigação: as responsabilidades na pandemia de COVID-19, listadas pela CPI da COVID-19, realizada no âmbito do Senado Federal, em 2021. O ex-presidente, que em lives gargalhava ao imitar pacientes de COVID-9 que sofriam de insuficiência respiratória; que estimulava pessoas e até crianças a não usarem máscara, expondo-as ao vírus; planeja sair hoje em campo prospectando votos de fieis, ao lado dos políticos que exploram o mesmo público. Trata-se da marcha de suposta “defesa da vida”.





O núcleo discursivo, que mobiliza a população de viés religioso, assídua em igrejas associadas ao projeto de uma nação totalitária, teocrática e fundamentalista, imbrica as três temáticas: aborto, gênero e maconha. Estas, encobrem a real discussão que assola o Brasil: o problema de sobrevivência, que constrange largos contingentes populacionais já nascidos, que transitam neste mundo desigual, discriminatório e extremamente perverso. Sob a perspectiva política, a extrema direita saiu na frente e aprendeu a usar, na guerra híbrida para desestabilizar estados democráticos, as informações individuais coletadas pelos conglomerados tecnológicos. Estes, com o apoio de algoritmos, segmentam em “feudos” as informações cotidianas postadas pelas pessoas, segundo crenças religiosas e predisposições políticas. Ao mapear os territórios físicos dos “feudos virtuais”, tais conglomerados influenciam o debate e os processos eleitorais. Com o controle do fluxo de informações estimulam a polarização, para destruir o senso de unidade de cada nação. O mundo da política está assim submetido ao novo contexto: o tecnofeudalismo. Os segmentos democráticos da sociedade brasileira precisam compreender o que está em jogo e parar de bater palma para maluco dançar. O deputado federal mineiro André Janones (Avante), que faz o combate digital das milícias da extrema direita, tem lá a sua razão. Na tecnopolítica, o que vale é a versão, não o fato. A figura risível de Bolsonaro está fragilizada, mas os candidatos ao espólio eleitoral estão aí, e não são poucos.





Bate e sopra





O café da manhã entre Romeu Zema (Novo) e Jair Bolsonaro (PL-RJ) foi só amabilidades, depois que o governador foi duramente criticado nas redes digitais pelo vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos - RJ) e pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Entre as afirmações de Zema que motivaram o ataque dos filhos do ex-presidente está a crítica do mineiro à presença da família de Bolsonaro em assuntos de governo. “Família para lá, negócios e carreira para cá”, disse Zema, em referência ao fato de não ter parentes envolvidos na gestão do estado.





Não passou recibo

Durante o encontro, Bolsonaro não passou recibo. Mas o filho Carlos continua firme nas redes. Ao comentar postagem no X (antigo Twitter), o vereador, que entre outros insultos, chamou Zema de “insosso e malandro”, voltou à carga esta semana: “Juntando com Doria (João Doria, ex-governador de São Paulo) e atacando a família do presidente: “Aquela (sic) liberal que gosta de aumentar imposto e fazer cara de idiota”.





De olho nos votos

Entre as alianças em negociação entre Romeu Zema e Jair Bolsonaro para as eleições municipais de 2024 está o apoio do governador mineiro à candidatura de Cabo Junio Amaral (PL) em Contagem, município governado pela prefeita Marília Campos (PT). O Novo poderá indicar o vice da chapa.





Geleia

O Republicanos vive o hibridismo: uma perna no governo Lula e dois pés na oposição. Por um lado, leva Silvio Costa (PE) ao ministro de Portos e Aeroportos; por outro, carrega o fundamentalismo religioso com Damares Alves (DF) e a oposição com Hamilton Mourão (RS).





Na roça

Em BH, o Republicanos, por enquanto, observa o cenário eleitoral. Havia iniciado uma aproximação com Gabriel Azevedo (sem partido), mas deu um passo atrás. Tem o deputado estadual Mauro Tramonte, que melhor pontua nas pesquisas, mas não quer se candidatar. Nas palavras do deputado federal Lafayette Andrada: “Se estivéssemos na roça, a situação está no veremos”.





Orçamento

Com o projeto da Lei Orçamentária Anual (PL 1.497/23) à mão, o deputado federal Odair Cunha (PT), critica: “É evidente que temos um estado em situação fiscal desequilibrada. Mentira tem perna curta”. O déficit projetado é de cerca de R$ 8 bilhões. “Para que o governador de Minas o plano de recuperação fiscal, precisa parar de esconder números e deve apresentar o que pretende fazer”, afirma.





Pacto de não agressão

Em recente reunião entre pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, a deputada federal Duda Salabert (PDT), o deputado federal Rogério Correia (PT), a deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) e o prefeito Fuad Noman (PSD) firmaram um protocolo de boa convivência. Poderão estar juntos no primeiro turno, mas se não for possível, estarão no mesmo palanque no segundo turno.





Saída negociada

Embora o PT integre a base de sustentação de Fuad Noman na Câmara Municipal, os vereadores Pedro Patrus e Bruno Pedralva não fecharam questão pela cassação de Gabriel Azevedo (sem partido). “Essa briga não é nossa. Queremos que a cidade ande, que o prefeito não seja travado pela Câmara Municipal por questões pessoais de vereadores”, diz Pedro Patrus. “Mas também achamos que uma cassação dessa forma não é ideal”, acrescenta. O vereador tenta reconstruir o diálogo entre Fuad Noman e Gabriel Azevedo. Mas está esbarrando num problema: ninguém confia em ninguém.