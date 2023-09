709

Ao anular a chapa do PRTB, a recontagem de votos atribuiu uma cadeira mais ao Pros, hoje com dois vereadores na Câmara Municipal: César Gordin da Galoucura e Wesley da Autoescola. Contudo, ambos estão com o mandado em risco, pelo mesmo motivo. Embora o autor da ação, Edmar Branco (ex-PSB, atualmente no PSD) tenha desistido, a questão já está com o Ministério Público Federal. Ação que segue.