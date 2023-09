709

Em Belo Horizonte, a chapa cassada foi a do PRTB, que elegeu Nikolas Ferreira (atualmente deputado federal no PL) em 2018 para o primeiro mandato de vereador. Com isso, Uner Augusto (PRTB), que havia assumido a cadeira de Nikolas, ficou sem mandato. Entre as evidências da burla à cota de gênero: as quatro candidatas fictícias lançadas tiveram seis, cinco, um e zero votos – portanto, em um dos casos, nem mesmo a própria candidata votou em si.