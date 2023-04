Terrorismo nas escolas

Ataque em uma escola de Goiás, na última terça (11) (foto: PCGO/Divulgação )

Ameaça de ataques nas escolas, pais aterrorizados, mães com crise de pânico, crianças ansiosas. Medo. Não estamos preparados para lidar com ameaças aos nossos filhos, não sabemos como agir diante da possibilidade de ataques às escolas.

As mães querem orientar seus filhos a se protegerem, então cada uma dá uma orientação individual, cada criança aprende uma coisa diferente. Mães apavoradas passam o pavor para seus filhos, vem o medo de ir para a escola, o medo de ficar na escola. Isso é de adoecer! Eu acredito que esse clima de terror não deva fazer parte da vida de crianças e adolescentes, mas minha amiga Karina Luna, que se mudou para os Estados Unidos há alguns anos, me relatou:

“Eu pensava assim também antes de me mudar para um país onde o número de atentados é ainda maior. O ambiente de medo já existe! Então eles fazem treinamentos de “Bad Guys” (lock out drill) a cada 3 meses. Além disso, o controle de entrada e saída tem sido cada vez mais restrito, e o número de viaturas policiais na frente das escolas aumentou também de cinco anos para cá.

Em parte, eu acho que contribuí sim para o clima de terrorismo. Sinto como se normalizasse a tal ponto que já conta com isso. Mas em parte entendo que até que se tomem medidas políticas que cheguem no cerne do problema: desarmar a população, investir em políticas de educação antibullying, em saúde mental, em segurança nas escolas, em melhores estruturas e salários etc., o risco já existe! O terror já está instaurado!

E mandar filho sem treinamento para a escola aqui me parece, atualmente, que é como mandar para guerra sem colete à prova de bala. O importante é deixar sempre claro que o treinamento é um preparo a mais, mas não é de responsabilidade das crianças salvarem suas próprias vidas. E até nisso o treinamento ajuda porque tem a parte que a psicóloga explica isso, depois da simulação de invasão. Eu penso que não é solução, mas é um curativo para uma ferida que tem sangrado.

Encaro como treinamento de Cruzeiro, de segurança em voos. Inclusive nas escolas das favelas esses treinamentos já se fazem. É difícil manter uma criança abaixada sem grito, sem choro, sem pânico, no meio de um tiroteio ou de uma invasão, mas com treinamento é possível. São outros tempos, infelizmente.

Aqui as crianças e adolescentes são orientados a se esconder, abaixar, silenciar, não reagir. O treinamento consiste em simulações bem reais. As crianças ficam com medo, sim! E os mais novos apenas fazem recreação depois do treinamento, para desassociar. Não se cobra atividades com alto grau de concentração depois. Algumas pedem para voltar para casa, outras têm pesadelos no dia. Isso me chocou demais.

A escola explica que fortalece o emocional e que com o tempo se acostumam, separam a simulação do mundo real. Sinto que esse clima de ambiente escolar pedacinho do céu, infelizmente não temos mais. Ficou no passado, ou nas escolas Waldorfs isoladas no meio do mato e olhe lá porque também estão expostas a riscos.”

Ao ler isso, me deparo com a expressão: “O mundo está ao contrário e ninguém reparou”, da música Relicário, do Nando Reis. Como podemos deixar uma situação dessas ser normalizada, ser vista como necessidade? Quando vamos, enquanto sociedade, entender que precisamos tratar a fonte dos problemas e não buscar medidas paliativas para evitar consequências desastrosas?

O que estamos fazendo com as crianças? Já não basta a maioria dos abusos sexuais contra crianças acontecerem dentro de casa, não basta que a maioria dos brasileiros veja a violência física como forma de educar, ainda temos que levar o terrorismo para as escolas, naturalizando, cada vez mais, a violência contra as infâncias?

Essa semana não foi fácil, a cereja do bolo foi a cena do Dalai Lama pedindo para uma criança chupar sua língua, o ápice da naturalização do abuso. Mais uma santidade deixando a máscara cair para o mundo. Não, não tem desculpa, não tem justificativa. Se uma pessoa é capaz de pedir para uma criança chupar sua língua na frente das câmeras, não posso imaginar o que ela é capaz de fazer quando ninguém está olhando. Ainda bem, Deus, que meu papo com Você é direto, sem intermediários.