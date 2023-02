Liberdade de ser mulher

Bebel Soares

Ana Flávia Vale, mãe da Clara: "Ruiva", que nasceu com a Charanga (foto: Bruna Tassis/Divulgação )

Na contramão dos padrões de beleza e de juventude, lá vem elas, As Charangueiras, em seus maiôs cheios de brilho com seus corpos reais e sorrisos enormes no rosto. Trintonas, quarentonas, cinquentonas, sim, por que não? Desde quando existe limite de idade para ser feliz? É preciso maturidade para nos libertarmos desse padrão imposto, de corpos magros, sarados, cheios de procedimentos estéticos.



Nessa turma de meninas, que já viveram bastante, mas são muito jovens, destaco uma – não que as demais não mereçam, mas Ana Flávia Vale me encanta. Conheci essa menina há mais de 10 anos, numa sessão de terapia de grupo promovida pela Padecendo no Paraíso com a psicóloga Bianca Diamante. Ana Flávia Vale, mãe da Clara, mais parecia um bichinho acuado. A insegurança transbordava de uma forma que eu nunca tinha visto, mas uma coisa que eu também vi naquele dia foi coragem, a coragem dela era maior que todos os medos. Naquele dia, ela teve coragem de se abrir para um grupo de mulheres que ela não conhecia. Eu pensei: ela deu o primeiro passo.



Em 2014, a Charanga das Padês, hoje As Charangueiras, tocou pela primeira vez no bloquinho que organizamos de última hora, no total improviso. Ana não teve coragem de fazer parte da charanga, achava que não ia se enturmar. Mas depois daquele carnaval, ela venceu essa insegurança e foi! Transformou-se em Carmen Miranda, em Frida Khalo, em Clara Nunes, em Madonna, em Wanderléa. Aprendeu a tocar instrumentos musicais que largou para se tornar regente!



Em janeiro, perguntei a uma amiga se ela não achava que Ana Flávia daria conta de reger a Charanga sozinha. A amiga disse que ela ainda estava insegura, que olhava muito para os outros maestros. Eu respondi: sabe quando a gente entra no carro e liga o Google Maps e, mesmo sabendo o percurso, toda hora olha para o mapa para ter certeza de que está no caminho certo?. Pois é, o que ela precisa é só desligar o Maps, porque ela já sabe o caminho. Eu estava certa e vocês podem confirmar indo a uma apresentação das Charangueiras neste carnaval.



“Era uma vez uma menina que cresceu achando que tinha que dar conta de tudo. A sempre esperar pela aprovação do outro, e a nunca achar que está fazendo o suficiente.



A música sempre foi uma estratégia de escape. Seja dançando, porque a qualquer nota musical o corpo vibra e mexe, sem que se tenha qualquer controle sobre isso, ou numa naturalidade de gravar músicas. Ela nunca parou para pensar que isso era alguma aptidão ou potencialidade. Mas isso sempre foi um movimento meio solitário.



No meio de um turbulento caminho, ela encontrou um bando de mulheres que a resgataram, num movimento lindo de olhar para si e de se inspirar em um monte de pessoas e de histórias. Ela, que nunca tinha tocado em um instrumento, se aventurou e a música realmente foi tomando conta do seu corpo. Mas dessa vez ela não estava sozinha. E aí um outro aprendizado: o da ‘grupalidade’. Sem o grupo ela não estaria ali, sem o grupo ela não acreditaria que daria conta, sem o grupo ela não vibraria radiante trocando com cada olhar que estava ali direcionado para ela.



Ela é meio ‘caxias’, anda na rua regendo e mexendo a mão para memorizar os tempos. Ela se cobra às vezes uma perfeição que não existe nesse mundo e por muitas vezes achou que não era ali o lugar dela. Mas aí caiu a ficha, o movimento individual reverbera no coletivo e vice-versa. E o vice-versa foi fundamental. Ela saber que estavam conectadas a fez aprumar o corpo e receber o que estava predestinado a ela.



Hoje ela ainda está anestesiada, buscando acreditar em tudo que estão dizendo desde domingo e em tudo que ela está sentindo. A cabeça dela é muito doida e cheia de medos e insegurança, uma sensação de que nunca está bom o bastante, numa falsa sensação de que se pode ter controle de algo na vida.



Ela, a Ruiva, nasceu com a charanga e hoje mostra para mim, Ana Flávia, que ela é muito mais que um corpo fora do padrão, que ela tem luz e que a luz dela é muito mais bonita quando tem outras tantas luzes junto dela.” ( Ana Flávia Vale)



Das coisas mais gratificantes da minha vida, uma delas é poder ver mulheres se libertando de si mesmas, tomando as rédeas da sua vida, se permitindo seguir caminhos que as levam à felicidade. Toda mulher tem esse brilho, essa capacidade. Nem todas conseguem se libertar dos conceitos que as aprisionam. Quando vocês virem uma apresentação das Charangueiras, não julguem os corpos reais que você verá, como disse a amiga Marize Portes:



“Vendo a Charanga, além de me encantar, mais um ano, com elas tocando, me encantei com o que elas mostraram em suas fantasias. Mulheres de verdade, algumas com receio de usar um maiô e se expor, de estar ali mostrando um corpo real, pernas sem Photoshop, bumbum, mas que deram a cara a tapa e mostraram que o ‘padrão de beleza’ é uma criação da sociedade e que só nos faz mal. Padrão de beleza é o que somos, cada uma com seu corpo, com suas gorduras, celulites, flacidez, estrias, varizes, ou com o corpo malhado, com ‘gominhos’, músculos... Não existe padrão de beleza, a nossa beleza quem faz é a gente, usando o que nos deixa bem, com sorriso, sendo felizes”.



Sejamos felizes, mulheres, que a melhor preparação para o carnaval não são dietas milagrosas, cirurgias plásticas e outros procedimentos estéticos. Tudo que a gente precisa é de um sorriso e liberdade para ser quem somos, cada uma no próprio padrão.