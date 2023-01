A atriz Luana Piovani (foto: Instagram/Reprodução)



O ano começou cheio de polêmicas. Uma delas envolvendo Luana Piovani (foto) e seu ex-marido Pedro Scooby, em que ela expõe a negligência paterna. Luana menciona em um vídeo um aplicativo de controle de pais, o Qustodio, app que eu já indiquei e usei quando meu filho era menor e recomendo. Colocar controle de pais em celulares, computadores e tablets que os filhos usam não é mandar na casa do outro, é controlar o que os filhos, crianças, estão acessando na internet. Controlar o que eles podem e o que não podem assistir.

Ela também diz que o Dom assiste filme adulto desde que tem 4 anos. Outra coisa que eu martelo sempre aqui: filmes não têm classificação indicativa por acaso; a classificação existe para que nós, pais, saibamos o que é adequado e o que não é.

Em outro vídeo, a atriz contou que Pedro Scooby decidiu diminuir o valor da pensão para um valor que ele acha adequado e que não era o combinado entre as partes. Coisa que eu canso de ver ex-maridos de amigas minhas fazerem. É como se, deixando de ser marido da mãe dos filhos, eles pudessem deixar de assumir a responsabilidade financeira para com eles. Não podem! Mesmo que a mãe consiga arcar com todas as despesas sozinha, como é o caso da Luana, o pai tem obrigação de assumir a sua parte.

“Recalcada! Mal-amada! Quer aparecer! Não teve empatia com a atual do Pedro, que acabou de ter bebê.” É isso que a gente tem visto muitos homens dizendo; claro, eles se defendem sempre. O problema é que tem muitas mulheres fazendo o mesmo.

Amores, o Alecrim Dourado resolveu fazer isso tudo agora, com a sua esposa parindo, com a bebê recém-nascida com problemas de saúde. Ele leva os três filhos para sua casa, mesmo sabendo que a esposa estará no puerpério, que ela é mãe de primeira viagem. Ele libera o celular para os filhos sem verificar o conteúdo que estão acessando. Depois ele decide que não vai dividir as despesas dos três filhos mais velhos com a ex. Ele faz, Luana se defende. Estamos muito acostumadas a colocar panos quentes nos absurdos que os homens fazem. Nós nos acostumamos com migalhas. Nós nos acostumamos a ficar caladas.

Luana aponta nesses vídeos que gravou a irresponsabilidade paterna, a dificuldade dele em aceitar que é necessário gerenciar o que os filhos estão acessando. Além disso, existe a dificuldade de comunicação com ele.

Essa queixa não é só da Luana, é a queixa de milhares de mães que dividem os cuidados com os filhos, sejam casadas ou não com os pais das crianças. Eles sempre acham que as mães estão fazendo tempestade em copo d'água, quando as mães querem apenas proteger os filhos de perigos que muitos insistem em fingir que não existem. Quando ela tenta conversar, ele encerra a conversa dizendo que ela quer mandar na casa dele. O silenciamento que a gente se acostumou a ver e até a achar correto. Isso tem nome: misoginia.

Toda vez que Luana, como tantas outras mães, faz uma queixa contra o pai dos seus filhos, ela é deslegitimada via agressão. A maioria das mães se cala. Mas Luana vem a público, então ele cede porque não quer perder a imagem de cara bacana. As pessoas caem em cima da Luana, e de toda mãe que reclama: recalcada, mal-amada, descompensada, louca.

Negligência masculina normalizada, enquanto a mãe é super- responsabilizada e também silenciada. Mulher não pode apontar a falha de um homem que ela é tratada como louca. Sabe aquela sobrecarga materna que acaba conosco? Pois é. Mães têm que dar conta, e têm que dar conta caladas.

Dizem que Luana não deveria falar disso nas suas redes porque está expondo os filhos. Não, ela não está expondo os filhos, ela não está contando nada sobre a vida dos filhos, o que eles fazem, o que comem, o que aprontam. Ela está expondo a situação na qual o pai dos filhos dela a coloca. Expondo a irresponsabilidade paterna, que gera consequências para os filhos que são mais graves que tornar a questão pública.

Demonizam Luana Piovani para preservar a imagem de pais que não cumprem o papel de cuidadores. Digo pais no plural porque quando ela expõe o ex-marido ela está expondo todos os pais de selfie (aqueles que são ótimos com os filhos nas fotos das mídias sociais). Pais que deveriam zelar pelo bem-estar físico e psicológico dos filhos e não o fazem. E pior, que acham que é frescura de mãe. Mais fácil dizer que a mãe é louca do que pensar no que ela está dizendo e fazer um esforço para cumprir o papel.

Quando uma mãe rompe com as referências misóginas da realidade, ela é tachada de louca, mas ela está fazendo um grande serviço a todas as mulheres, pois está nos desvencilhando dessas referências machistas. E essas referências são tão fortes que tendemos a achar que ela está errada em apontar os erros do pai dos filhos dela em público quando ele não quer dialogar.

Seria maravilhoso se não fosse necessário lavar a roupa suja nas mídias sociais, mas cada um joga com as armas que tem. Agradeço à Luana por dar voz a muitas amigas, cujos ex-maridos são versões anônimas de Pedro Scooby.