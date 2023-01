(foto: Pixabay)



“Escutar atento a voz do silêncio, seus sons audíveis que assustam os mais incautos. Ele emite sons pensados e pensantes, épicos, chorosos. Não raro ironizam os viventes surdos.

O silêncio é como a vida e a morte. Enigmas que tecem fábulas, de difícil decifração. Na força da sua expressão audível, haja compreensão ou não, ele sempre tem razão.

Ele recria no imaginário audível a história vivida ou por viver.

Dialogar em silêncio faz coro com um hoje que nunca foi tão forte.

Diante das distopias vigentes, o silêncio responde como antídoto.

O barulho ensurdecedor da sociedade contemporânea impede o silêncio de enviar sons agudos, graves, neutros e ausentes. Urge uma mudança neste cenário atual.

Olhar para trás, só mesmo para ter o malfeito como referência, na tentativa de acertar no presente e escrever outro futuro.

A criatividade é fruto da parceria do silêncio e da solidão.

Ouvir a voz é uma questão de aprendizado constante.

O vento sopra, o gato mia, as pessoas falam, o mundo gesticula.

Regozija-te sob teu silêncio e aprenderás tua linguagem.”

As frases acima são partes da crônica “A sonoridade do silêncio”, da autora Jamily Nacur Rezende. Jamily, essa jovem que nasceu em 1938 em Carlos Chagas (MG), é formada em odontologia e em psicologia. Publicou o livro “Horizontes limitados”, em 2008, e foi premiada duas vezes no concurso literário Cabeça de Prata do Minas Tênis Clube.

“A sonoridade do silêncio” também é o título do livro que ela lançou em outubro de 2022, pela Páginas Editora, o qual recebi das mãos da própria autora com um autógrafo carinhoso. Quanta sensibilidade e sabedoria nas palavras de uma mulher inspiradora que fez do tempo seu aliado.

Jamily é uma jovem de 84, jovem, sim, pois como disse Henry Ford, “quem para de aprender é velho, seja aos 20 ou 80. Qualquer pessoa que continua aprendendo permanece jovem”.

E a juventude de Jamily transborda em seus escritos, no seu olhar e na sua disposição para apreciar a vida e os silêncios.

Eu tinha medo do silêncio, de ficar sozinha e ter que olhar para dentro de mim, e conversar comigo mesma. Nos acostumamos com o barulho ensurdecedor, nos esquecemos de ouvir o silêncio e tudo que ele tem a nos dizer. O mês de dezembro chega como um tsunami, a onda gigante que nos engole. E quando dezembro termina a gente respira. Chega mais um ano e um janeiro silencioso. Janeiro de esperanças renovadas.

A vida é feita de recomeços, de ressignificação. Há um caminho de autoconhecimento cheio de silêncios a serem ouvidos. Silêncios que nos libertam.

“O silêncio nos possibilita uma conexão com o passado, auxiliando a compreensão do presente, cujas memórias individuais nada mais são do que fruto da memória coletiva. Ela sinaliza que o maior gesto de desapego é desapegar-se do seu ponto de vista” (Jamily Nacur).

Aproveito os primeiros dias de janeiro submersa num tsunami de silêncio. Me viro do avesso, e me desviro. Reviso meus passos e redefino meu caminho, mudando o percurso, revendo posicionamentos, encerrando projetos, começando outros. Mergulho nos livros.

Escuto o que o silêncio tem a me dizer. A gente tem pressa, mas é preciso ter paciência e saber ouvir o som do silêncio. Tudo tem seu tempo.

Obrigada, Jamily, por compartilhar sua sabedoria e seus silêncios conosco.