Bebel Soares

(foto: Antônio Augusto/Secom/TSE)

A primeira vez que vi Jéssica, foi logo que me mudei para São Paulo. Há cinco anos, ela me pediu itens de higiene, entrei na farmácia e comprei shampoo, sabonete, escova de dente, pasta de dente, e entreguei para ela. Ela disse que pagava para tomar banho em um lugar ali perto.

Não sei se ela usou as coisas que dei ou se vendeu para gastar o dinheiro com outras coisas. Jéssica era uma travesti maltrapilha, suja, pés descalços, olhar sofrido. Não consigo definir a cor da pele dela, cor indefinida pela sujeira.

Jéssica continua perambulando por ali. ela mora na rua. Sobrevive às ruas. Morre aos poucos na rua. Se mistura à paisagem, se torna invisível para os passantes. Presença incômoda que a maioria prefere fingir que não vê.

Hoje encontrei Jéssica na minha caminhada matinal, ela vinha em minha direção. Chuva fina, muitas poças d'água na calçada. Jéssica vinha de pés descalços, toda molhada, pisando nas poças, vestindo molambos. Ela me deu bom dia e eu retribui. Ela deu um sorriso sem dentes, me chamou de Cleópatra, me mostrou a tatuagem em seu braço. Cleópatra tatuada numa pele ferida.

Me contou que não basta acordar cedo sendo expulsa pelo segurança, a faxineira ainda me chamou de lixo. A tal faxineira deve ter saído de casa de madrugada, no frio, na chuva, no transporte público lotado. Descontou suas frustrações em Jéssica.

Jéssica me cumprimentou com um toque de cotovelos. Me chamou de amiga. Sorriu seu sorriso miserável, com os poucos dentes escuros e esburacadas de cárie. Aquela figura é o que sobrou de uma pessoa que nasceu bebê, que foi criança, mas que talvez nem tenha tido infância.

Não sei que idade ela tem, aparenta ter vivido uns mil anos de sofrimento e solidão.

Jéssica mora na rua. Não sei se foi expulsa de casa pela família por ser uma mulher trans. Não sei se o corpo dela caminha torto por alguma deficiência ou pelo uso de drogas. Mas retribuir o “Bom dia” faz Jéssica se lembrar que é humana.