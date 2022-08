(foto: Depositphotos)



Falar sobre abusos sofridos por mulheres incomoda. Mulher é sempre desacreditada, sempre precisa provar que foi abuso. Muitas vezes, nós mesmas duvidamos do que passamos e nos calamos.

Recentemente, um caso de abuso chocou o país. A gestante que foi estuprada durante o parto do filho ficou manchada por um ato repugnante. Ainda mais perverso é que ele foi cometido por aquele cuja única função era cuidar do bem-estar da paciente. Ele utilizou de seu conhecimento técnico para cometer o crime, com a certeza de que a paciente não teria qualquer lembrança.

O assédio médico, seja ele sexual ou moral, é mais comum do que imaginamos. Uma pesquisa feita pelo Catraca Livre mostrou que até 53% das entrevistadas já sofreram algum tipo de assédio. Mas pouquíssimas vítimas chegam a denunciar. Um dos motivos é que raramente existem provas e a Justiça acaba por condenar quando já ocorreram vários abusos.

Depois do caso do anestesista, comecei a receber depoimentos de mulheres que sofreram abusos durante consultas e procedimentos médicos. Eu mesma entendi que uma coisa que ocorreu comigo em uma sessão de radioterapia foi abuso.

O gastroenterologista pediu que a paciente colocasse uma camisola com abertura para a frente. Em um dado momento da consulta, ela estava deitada na maca de atendimento, ele aferiu sua pressão, apalpou seu pescoço examinando a tireoide, sempre fazendo algumas perguntas. Examinou sua barriga para ver como estava o intestino e, do nada, levantou a sua calcinha e olhou seu púbis. Disse que estava tudo bem, que ela não deveria me preocupar com nada. Ela saiu de lá atordoada. Chegou a pensar que era sua culpa.

Ela tinha 21 anos quando foi fazer um exame ginecológico de raio X com contraste.

Nunca havia feito esse exame, estava desacompanhada. Na sala de exame, o técnico pediu que ela se despisse totalmente das roupas de baixo. Tanto ele quanto o médico a tocaram intimamente. O argumento era de que precisavam posicioná-la adequadamente na maca e que tinham que verificar seu canal vaginal para o exame. Ela sentiu muita vergonha e constrangimento. Tempos depois, foi saber que, para realização desse exame, não há necessidade de tirar toda a roupa e que também não se toca na paciente.

A moça foi fazer uma ultrassonografia de mamas. Terminado o exame, o médico pegou lenços de papel. Ela imaginou que ele os entregaria para que ela tirasse o gel de seus seios, mas ao tentar alcançar os lenços, ele afastou sua mão, engrossou a voz e disse: “Eu faço isso!”. E lentamente limpou os seus seios, enquanto ela estava paralisada tentando processar o que acontecia. Saiu sem rumo e se culpa até hoje por não ter tido reação.

Esses são alguns dos depoimentos que recebi, são muitos. Abri as portas para mulheres que precisavam dividir uma angústia, contar sem se expor, sem expor o nome de nenhum profissional. Ouvir e publicar os depoimentos é uma forma de aliviar os corações dessas mulheres. Por mais duras e difíceis que sejam essas histórias, poder tirá-las de cada uma de nós, dar voz e acabar com esse silenciamento é libertador.

Claro que existem excelentes profissionais em todas as áreas; certamente, é uma minoria que se aproveita de sua posição para ter tais atitudes. Porém, é necessário contar dos abusos sofridos para que outras não passem pelo que nós já passamos. Para que saibam reagir e denunciar. Para que os abusadores saibam que não vamos mais nos calar.

Para ver outros depoimentos e como se proteger, você pode acompanhar pelo Instagram @padecendo e @comunita_br. Nossa melhor proteção é a informação. Saber o que faz parte do exame clínico padrão. Saber da entrevista médica. Saber diferenciar a boa da má conduta médica. Saber o que é excesso. Tudo isso é extremamente importante e pode evitar um possível abuso.