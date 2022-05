Escandalize-se. É um escândalo mesmo e a gente precisa se indignar com absurdos que continuam acontecendo.

Escandalize-se com o estupro. Com a violação de corpos infantis. Com a destruição de infâncias.

Escandalize-se com o horror de uma criança grávida de outra criança que precisa abortar.

Escandalize-se com o silêncio de uma sociedade que finge que não vê as centenas de crianças sendo abusadas diariamente, muitas vezes pelo próprio pai. Uma sociedade que não quer educação sexual nas escolas para que o abusador continue protegido. Vamos discutir o diálogo e todos os mecanismos que nos permitiriam proteger as crianças.

Escandalize-se com a cultura do estupro. Com o que leva uma pessoa a violentar outra. Vamos discutir o machismo, a misoginia, o consentimento. Estupro é uma fraqueza arrogante, de alguém que não é nada querendo provar que pode dominar outra pessoa. Estupro tem muito mais a ver com poder do que com desejo.

Escandalize-se com a violência doméstica.

Escandalize-se com o estupro que acontece até dentro do casamento.

Escandalize-se com o feminicídio.

Escandalize-se com mulheres sendo esfaqueadas por homens que não aceitam o fim do relacionamento.

Escandalize-se com mulheres que têm o corpo tatuado com o nome do ex, que acha que mulher é posse.

Escandalize-se com mães que criam seus filhos sozinhas, que morrem dentro de casa com uma criança autista e ninguém se dá conta por 12 dias.

Escandalize-se com o abandono paterno, com os pedidos de redução de pensão alimentícia.

Escandalize-se com deputado dizendo que vai colocar cabresto na parlamentar negra.

Escandalize-se com o racismo.

Vivemos em uma sociedade patriarcal, machista, misógina, racista. Sociedade que faz vocês acreditarem que homens têm direito de uso dos nossos corpos, que podem tudo, até nos matar. Não podem! Não podem nem nos calar.

Hoje eu só quero gritar! Gritar por todas as mulheres que estão sofrendo qualquer tipo de abuso, que estão sendo mortas, que estão sendo estupradas, agredidas, marcadas, desrespeitadas.

Condene o estuprador.

Condene o assassino.

Condene o abusador.

Condene a impunidade.

Condene o silêncio de quem está fingindo

que não vê.