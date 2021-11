Tiago Iorc (foto: Divulgação)



A música “Masculinidade”, do Tiago Iorc, trouxe à tona um debate necessário para os homens, mas que já é feito por nós, mulheres, há muito tempo. O debate sobre a masculinidade tóxica.









“Meu pai foi minha referência de homem forte

Trabalhador, generoso, decidido

Mas ele sempre teve dificuldade de falar

O pai do meu pai também não soube se expressar”









Esse silêncio, essa dificuldade de se expressar me remete ao tratamento de silêncio. A recusa em ouvir ou conversar com o parceiro ou o filho após uma briga. O tratamento de silêncio é uma forma de abuso emocional. Uma forma de punição que não resolve o problema, e ainda causa sofrimento em quem o recebe. A autoestima fica destruída. A gente perde a confiança. Perde a força. Se sente incapaz.









Dificuldade de se expressar é consequência da cultura machista e não deveria ser usada como justificativa para o tratamento de silêncio. Não sabe falar? Não aprendeu a expressar seus sentimentos quando eles são relativos à dor, tristeza, decepção? Não sabe expressar afeto, medo? Mas aprendeu a expressar a raiva, a legitimar a violência, mesmo quando é uma violência silenciosa. Quem alimenta esse sistema que é violento com as mulheres são os homens.





É fácil se colocar de vítima do machismo quando você sustenta esse sistema. Onde está sua autorresponsabilidade? É dificuldade de falar, ou é não falar buscando a submissão do outro? Essa herança de uma educação silenciosa e autoritária precisa ser perpetuada ou pode acabar em você? Se te fez mal, você deseja mesmo passar isso para outras pessoas?









“Cuidado com o excesso de orgulho

Cuidado com o complexo de

superioridade, mas

Cuidado com desculpa pra tudo

Cuidado com viver na eterna

infantilidade”









O que é, de fato, a masculinidade? Os homens se interessam por essas pautas, ou elas vão continuar sendo de interesse apenas das mulheres? A dor de um homem que é vítima do machismo nunca será maior que a dor da mulher vítima do mesmo sistema. A masculinidade tóxica é ruim para os homens, mas é bem pior para as mulheres.









“Eu tive medo do meu feminino

Eu me tornei um homem reprimido

Meio sem alma, meio adormecido

Um ato fálico, autodestrutivo”









O discurso do Tiago é sedutor para as mulheres. As dores do homem privilegiado. O homem branco, cis, hétero, rico. O sujeito que é a última bala chita do pacote se colocando como vítima do machismo. Apesar de ser vítima, ele também se beneficia.



Foi preciso que esse homem, lá do alto, do topo da pirâmide, falasse sobre masculinidade para que houvesse repercussão. Repercutiu nos homens, ou só aqui, entre as mulheres que sempre falam sobre isso sem serem ouvidas?

Nós esperamos uma mudança de postura real. Esperamos ser ouvidas. Esperamos sair da invisibilidade. Homens, vocês estão ouvindo?









“Ah!

Ser homem exige muito mais

do que coragem

Muito mais do que masculinidade

Ser homem exige escolha, meu irmão

E aí?"