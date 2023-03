Programa federal amplia combate ao feminicídio em todo o país

Bolsonaro tem cinco dias para devolver joias e armas recebidos de países do Oriente (foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP)





O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, ontem, o novo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), com foco no combate ao feminicídio.

Em evento no Palácio do Planalto, Lula fez a entrega simbólica de 270 viaturas para as patrulhas Maria da Penha, além de 40 novas Casas da Mulher Brasileira, locais de acolhimento de vítimas da violência doméstica.

No seu discurso, Lula afirmou que a intenção do programa é levar o Estado para as áreas de maior vulnerabilidade social com ações de prevenção e educação, e não só de repressão da criminalidade.

“Muitas vezes, o Estado só está presente na periferia com a polícia. E não está presente para resolver, está presente, muitas vezes para bater. Porque muitas vezes, a depender do bairro, nem se pergunta o que está acontecendo”. É ainda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Pronasci tem como objetivo articular as ações de prevenção, controle e repressão da criminalidade. Ele é executado pela União mediante cooperação com estados, Distrito Federal e municípios em programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira.

Deixando o Lula pra lá, tem outro político bem conhecido, só que ele não anda satisfeito. Melhor dar os fatos de uma vez: os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) determinaram, por unanimidade, que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) entregue o pacote com joias de luxo que recebeu do regime da Arábia Saudita.

A entrega dos itens deverá ser feita à Secretaria-Geral da Presidência da República. O prazo é de até cinco dias. A secretaria irá manter os bens em custódia até o TCU deliberar sobre o mérito da matéria.

Jair Bolsonaro também terá de devolver um fuzil e uma pistola que recebeu de presente em 2019, dos Emirados Árabes. O processo foi aberto a pedido do Ministério Público de Contas e da deputada Luciene Cavalcante (Psol-SP).

“Se o bem não é de uso personalíssimo ou se o bem é de elevado valor, o destino inexoravelmente deve ser o acervo da Presidência da República”. Desta vez, é com toda razão, é declaração do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas.





Governo do DF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, ontem, o retorno imediato do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), ao cargo. Ibaneis foi afastado pelo ministro por 90 dias depois dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O afastamento terminaria em 9 de abril. Moraes atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que enviou à mais alta corte de Justiça do país parecer favorável à medida. Apesar da decisão, o inquérito vai continuar em tramitação.





Políticas públicas

O Senado aprovou, ontem, a validade indeterminada para laudos que atestem deficiência permanente. O projeto busca facilitar a vida de pessoas com deficiência irreversível, que muitas vezes enfrentam a exigência de laudos recentes para ter acesso a políticas públicas. O projeto, da senadora Zenaide Maia (PSD-RN) foi aprovado com mudanças feitas pela relatora, senadora Jussara Lima (PSD-PI), e segue para a Câmara dos Deputados. São casos em que não há necessidade de fazer essas pessoas a cada ano provarem continuarem a deficiência.





É da família

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou na terça-feira no Twitter as fotos de suas cachorrinhas Resistência e Paris para celebrar o Dia Nacional dos Animais. “Essa cachorrinha faz parte da família agora. Ela ficou 580 dias lá na Vigília, em Curitiba, sofrendo, dormindo no frio, passando necessidade. Depois a Janja levou ela para casa, cuidou dela. Agora ela está aqui comigo. O nome dela é Resistência”. A cadelinha de quatro anos foi adotada por Rosângela Lula da Silva, mais conhecida como Janja, quando o presidente da República esteve preso em Curitiba, em 2018.





Novela sem fim

“O assassinato de Marielle revelou como nosso país é autoritário e avesso à democracia. Não existe possibilidade de superar o autoritarismo se não nos comprometemos com a elucidação do caso. Há o compromisso do governo de que esse assassinato seja desvendado e que possamos chegar a quem são os mandantes e puni-los”, disse o ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida na sessão solene. Já a deputada Erika Hilton (PsolSP), lembrou que até hoje o Estado foi incapaz de responder quem os matou. Não arredaremos um pé dessa resposta e luta”, concluiu a deputada.





Emprego

Está em análise na Câmara dos Deputados o projeto da deputada Duda Salabert (foto) (PDT-MG), que estabelece reserva de vagas do Sistema Nacional de Empregos (Sine) para pessoas em situação de rua, travestis e demais pessoas trans. Segundo a proposta, os municípios que aderirem ao Sine passam a ter o dever de prestar assistência para viabilizar o ingresso dessas pessoas no mercado formal de trabalho. Para tanto, serão reservadas quatro por cento das vagas ofertadas pelo sistema para pessoas em situação de rua, e outros quatro por cento para travestis e demais pessoas trans.





