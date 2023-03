Lula vai participar de encontro de indìgenas no estado de Roraima

Assim que tomou posse, Lula visitou a reserva yanomami, em Roraima (foto: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve participar de um encontro com lideranças indígenas, amanhã, em Roraima. O evento é a 52ª Assembleia-Geral dos Povos Indígenas de Roraima, de 11 a 14 de março, no Lago Caracaranã, região da reserva Raposa Serra do Sol, no Norte do estado. A reunião está prevista para as 11h. O Palácio do Planalto já abriu credenciamento para que os jornalistas cubram a viagem do presidente. Esta será a segunda visita do petista ao estado desde que assumiu o terceiro mandato, a menos de três meses.



Os detalhes sobre a comitiva presidencial e a viagem ainda estão sendo definidos. Na primeira visita, em janeiro, Lula e sua equipe foram à região para acompanhar presencialmente a crise humanitária yanomami e anunciar as primeiras medidas de enfrentamento contra doenças e invasão de garimpeiros.



O encontro tem como tema “Proteção Territorial, Meio Ambiente e Sustentabilidade”. O Conselho Indígena de Roraima (CIR) estima a participação de mais de duas mil lideranças de etnias que vivem nas mais de 30 terras indígenas de Roraima.



Os indígenas vão aproveitar a assembleia para discutir a proteção das terras tradicionais, a gestão dos recursos naturais e a agenda do movimento para o 2023.



Também haverá uma feira com produtos orgânicos de todas as regiões, artesanato e exposição de animais criados dentro das terras indígenas, entre elas representantes do povos yanomami, wai wai, yekuana, wapichana, macuxi, sapará, ingaricó, taurepang e patamona.



Os yanomamis vivem uma das suas maiores crises humanitárias de sua história, que correu o mundo depois da divulgação de imagens de adultos e crianças vitimados pela desnutrição e outras doenças decorrentes da falta de apoio e da invasão constante de garimpeiros em sua reserva.



Depois da primeira visita de Lula à região, o governo enviou equipes de saúde e medicamentos e agentes das forças de segurança para expulsar os invasores, mas o clima na região é de tensão.





Feminicídio

A Câmara dos Deputados aprovou, em sessão deliberativa virtual, proposta que institui pensão especial aos filhos e outros dependentes menores de 18 anos de mulheres vítimas de feminicídio. O texto segue agora para análise do Senado. A iniciativa foi aprovada na forma do substitutivo apresentado pelo relator, deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM), ao Projeto de Lei 976/22, da deputada Maria do Rosário (PT-RS) e sete parlamentares do PT. “Fiz aprimoramentos, preservando ao máximo a sugestão original”, destacou Capitão Alberto Neto.





Golpismo

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou, na noite de sexta-feira, que a Justiça Eleitoral mantém o combate aos atos antidemocráticos e aos covardes ataques às instituições depois das eleições presidenciais do ano passado. Moraes disse ainda que o Judiciário continuará atuando de maneira séria, imparcial e firme os “discursos de ódio, mentiras e loucuras de alguns setores da nossa sociedade”. Ele ressaltou ainda que a Justiça não vai admitir “qualquer ferimento à Democracia do Brasil”.



Carros de Cunha

O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (foto) deverá entregar seis carros de alto luxo à Justiça. A frota do ex-deputado, que teve o mandato cassado e foi preso há sete anos pela Operação Lava-Jato, inclui dois porsche Cayenne, um Hyundai Tucson, um Ford Fusion, um Ford Edge e um passat Variant Turbo. Todos registrados em nome da empresa “Jesus.com”. A determinação foi feita pelo novo juiz Eduardo Appio, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. O juiz , determinou ainda que os veículos sejam entregues em até cinco dias úteis.





Borboleta

O brasileiro Gabriel Araújo bateu o recorde mundial da prova dos 50 metros borboleta da classe S2 comprometimentos físico-motores severos, ao completar, ontem, as eliminatórias da prova em 55s49 na etapa do World Series de Lignano (Itália) de natação paralímpico. Com este tempo, ele melhorou o recorde anterior da prova, de 55s59 que tinha alcançada por ele mesmo em abril de 2022 no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Depois de brilhar nas eliminatórias o medalhista paralímpico garantiu o ouro na decisão.





A questão dos juros

Em relatório divulgado durante a semana, o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), órgão do Banco Central, destacou a questão dos juros no país na avaliação do cenário econômico e financeiro. O colegiado apontou que houve desaceleração no ritmo de concessão de crédito tanto para empresas como para o consumidor pessoa física. O dinheiro está mais caro, com juros subindo para o cliente, diz o comitê. Apesar de a taxa Selic estar estacionada desde agosto do ano passado em 13,75%, faz com que as instituições fiquem mais criteriosas para a concessão de crédito.





PINGA FOGO





• Em tempo sobre a nota Feminicídio: A pensão especial, deum salário mínimo (R$ 1.320 em maio), será destinada ao conjunto dos filhos biológicos ou adotivos e dependentes cuja renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a 25% do salário mínimo (R$ 330). O benefício será encerrado caso o processo judicial não comprove o feminicídio.





• Em tempo sobre a nota Carros de Cunha: o ex-deputado foi o presidente da Câmara que abriu o processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, que acabou perdendo o mandato por falta de apoio parlamentar no Congresso Nacional.

• Minas lidera:“Por meio da parceria com o amigo e ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, continuarei a lutar para sustentar a liderança na geração de energia solar, que gera milhares de empregos, renda e desenvolvimento sustentável para todos os mineiros”. Quem diz é o deputado Gil Pereira (foto).





• “São milhares de empregos gerados, renda e receitas públicas, recursos investidos em saúde, educação e infraestrutura nos municípios de MG. É resultado luta parlamentar ao longo de mais de uma década, para criar e aprovar as leis de incentivo ao setor”, ressaltou Gil Pereira também.





