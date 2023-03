Expectativa por Bolsonaro e tem ainda o meio ambiente

O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), disse ontem que a Polícia Federal (PF) pode pedir ao Judiciário providências de cooperação jurídica internacional caso o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) não compareça para prestar depoimento nos inquéritos em que é investigado.





O ministro, integrante do Partido Socialista Brasileiro, alegou que “já há uma investigação em curso e ele é um dos investigados formalmente e, é claro, em algum momento terá que ser ouvido. Se ele não comparecer nos próximos meses, é claro que a Polícia Federal (PF) vai pedir providências”.





Pedir a quem? “Ao Poder Judiciário, para que deflagre algum mecanismo de cooperação internacional, que é uma tendência que nós estamos defendendo. Não é algo restrito a essa investigação”, respondeu ainda Flávio Dino.





O ministro falou que, em um caso extremo de não comparecimento de Bolsonaro, haveria a possibilidade de um pedido de extradição. “No limite, não é algo que está colocado na ordem do dia, mas, no limite, sim. Seria possível. Seria possível alguma providência de cooperação jurídica internacional. Uma carta rogatória, por exemplo, seria possível”, afirmou o ministro.





Mas tem mais. De acordo com o ministro da Justiça, o governo federal ainda tem esperança de que o ex-presidente liberal Jair Messias Bolsonaro tenha “bom senso” e se apresente para depoimento.





Melhor mudar de assunto. Que tal então tratar da floresta amazônica, que é mais importante? A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se reuniu, ontem, com o enviado especial dos Estados Unidos da América (EUA) para o clima, John Kerry.





“Há muitas questões em jogo e riscos para a Amazônia, mas a verdade é que a floresta é fundamental e muito importante para a capacidade do mundo para atender aos objetivos mundiais quanto ao clima.” É ainda de John Kerry.





A ministra destacou que o grande desafio é combater os efeitos negativos da mudança do clima. Ele também ressaltou a importância de Marina Silva sendo uma “líder respeitada no mundo inteiro, cuja liderança será essencial”. Além disso, disse que quer voltar ao Brasil para visitar a Amazônia.

O Mapa da fome

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, ontem, o decreto que reinstala o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea). Desativado há quatro anos pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), o conselho integrará a estrutura da Secretaria-Geral da Presidência. O retorno do Consea faz parte das ações de Lula para combater a miséria e a fome, prioridades de sua gestão. O Brasil saiu em 2014 do Mapa da Fome da ONU, mas voltou em 2022. Um levantamento mostrou que o país tem cerca de 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer.

Parceria internacional

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), reuniu-se na manhã de ontem com o enviado dos Estados Unidos da América (EUA) para assuntos do clima, John Kerry, e disse que o encontro foi bom. “Foi um encontro positivo, de alinhamento e estabelecimento de parcerias, e eu coloquei o Senado e o Congresso Nacional à disposição dessa colaboração, com os Executivos do Brasil e dos Estados Unidos, nesse propósito de alinhar as ações efetivas. Então, existe uma consciência do que precisa ser feito”, afirmou o presidente do Senado.

Mais meio ambiente

(foto: MAURO PIMENTEL/AFP)



O ex-deputado federal e líder da Frente Parlamentar Ambientalista na Câmara dos Deputados, Rodrigo Agostinho, tomou posse, ontem, como presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A cerimônia teve a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante (foto). Marina ainda defendeu a montagem do que chamou de frente ampla com a academia, secretarias e atores sociais.

Gasto no exterior

O Senado aprovou, ontem, uma medida provisória (MP) que reduz a alíquota do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) que incide nas remessas ao exterior para cobrir gastos de brasileiros em outros países. O texto altera as faixas de tributação de até R$ 20 mil mensais gastos ou remetidos para pessoa física ou jurídica no exterior para a cobertura de gastos pessoais de brasileiros em viagens de turismo no exterior. A relatora Daniella Ribeiro (PSD-PB) pretende reduzir o valor dos pacotes de viagem internacionais oferecidos pelas agências

no Brasil.

CPI de golpistas

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse ontem que será discutida, durante a reunião de líderes, a viabilidade da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que visa apurar os atos golpistas de 8 de janeiro. Nessa data, as sedes dos três Poderes foram alvo de vândalos, que invadiram os prédios públicos, destruíram móveis e equipamentos, quebraram vidraças e rasgaram obras de arte.

pingafogo

.Em tempo, sobre a nota de golpistas: Pacheco disse que terá sessão para apreciar medida provisória. “Não há demora por parte da presidência do Senado, porque nem sequer oportunidade de uma sessão para leitura aconteceu”, disse Pacheco.





.Mais um Em tempo: o presidente Lula (PT) voltou a se referir a Jair Messias Bolsonaro (PL) como “psicopata”, durante evento nessa terça-feira, no Palácio do Planalto. O petista também repudiou episódios recentes de violência e a disseminação de fake news.





.Os presos pelos atos antidemocráticos em Brasília reclamaram das condições precárias e da comida das penitenciárias da Papuda e da Colmeia, no DF. A Secretaria do Governo do DF respondeu que são servidas quatro refeições diariamente aos presos: café, almoço, jantar e ceia, com arroz, feijão, carne, verduras e suco de caixinha.





.Calma que tem mais: da nota ‘Gasto no exterior’: “A aprovação desta MP é medida de sobrevivência para o setor, na medida em que proporciona benefícios diretos para cerca de 35 mil agências de turismo nacionais, protegendo mais de 350 mil empregos diretos”, destacou Daniella Ribeiro.