Lula, que foi vacinado por Alckmin, criticou negacionismo (foto: FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGENCIA BRASIL)





“Vacina é vida. Vacina é para todos.” O governo federal lançou, ontem, o Movimento Nacional pela Vacinação com o propósito de retomar as altas coberturas vacinais do Brasil. “Vamos trabalhar para que o Brasil volte a ter números satisfatórios de imunização e investir em saúde e proteção”, destacou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Em uma primeira etapa, que começou em todo o Brasil nessa segunda, a vacinação será com doses de reforço bivalentes contra a COVID-19 em pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença. Serão vacinados idosos acima de 70 anos, pessoas imunocomprometidas, funcionários e pessoas que vivem em instituições permanentes, indígenas, ribei- rinhos e quilombolas.









Novos envios de doses vão ocorrer gradualmente, conforme o avanço da vacinação no público-alvo planejado. Estados e municípios que completaram a imunização de determinado público prioritário e tiverem disponibilidade de doses poderão avançar ainda mais na vacinação para os próximos grupos.





Na segunda etapa, prevista a partir de março, o reforço da vacinação contra a COVID será focado em toda população acima de 12 anos e para as crianças e adolescentes. Em abril, começa a terceira etapa com campanha da influenza e, a partir de maio, a quarta etapa terá chamamento para atualização de caderneta de vacinação com as vacinas de todo o Calendário Nacional de Vacinação, com ações nas escolas de todo o país.





Para atingir a meta de 90% de cobertura vacinal em todos os grupos, o Ministério da Saúde está reconstruindo a relação plena com as sociedades científicas e o diálogo com estados e municípios na tomada de decisões.





Todas as estratégias de vacinação propostas, o comprometimento e a união da sociedade serão essenciais para que as campanhas tenham efeito.





O objetivo é informar a população sobre a importância, eficácia e segurança das vacinas e os riscos de adoecimento e morte das pessoas não vacinadas, além da reintrodução de vírus já erradicados no Brasil.





Pequi 1

O incentivo à expansão da cadeia produtiva do pequi e as medidas para a preservação da espécie poderão ser contemplados com recursos federais, envolvendo universidades, institutos de pesquisa e outros organismos. Pelo menos é o que prevê o Projeto de Lei 1.970/19, que cria a Política Nacional para o Manejo Sustentável do Pequi e demais frutos nativos do cerrado, em tramitação no Congresso Nacional. O autor da proposta é o deputado federal Rogério Correia (PT-MG). Ele disse que a série de reportagens do Estado de Minas sobre o pequi, publicada no domingo e ontem, vai contribuir para a aprovação da proposta no Congresso.





Pequi 2

Relator do projeto sobre o pequi na Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara, o deputado federal Zé Silva (Solidariedade) ressalta que o texto proíbe a derrubada e o uso predatório dos pequizeiros existentes no território nacional, com exceção de localizados em alguns locais específicos, como as áreas destinadas a obras e serviços públicos. Também prevê parcerias com universidades, institutos e demais centros de educação federal visando ao “resgate e valorização da cultura local e outras atividades associadas ao pequi e aos demais frutos e produtos nativos do cerrado.”





Robinho

Em manifestação ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Ministério Público Federal (MPF) disse que concorda em transferir a pena de prisão do jogador Robinho para o Brasil e forneceu os endereços em que ele deve ser notificado. Robinho foi condenado na Itália por estupro. Não cabe mais recurso. Como ele está no Brasil, a Justiça italiana pediu que ele cumpra a pena aqui. Ele vive livre em Santos e teve pedido de extradição para a Itália negado em novembro de 2022, com base na Constituição, que não permite extraditar brasileiros natos.





Foto oficial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou, ontem, a nova foto oficial como presidente da República Federativa do Brasil. A imagem foi feita pelo fotógrafo oficial de Lula e secretário do Audiovisual, Ricardo Stuckert. Na foto, o mandatário posa com a faixa presidencial no Palácio da Alvorada. Desde que iniciou seu terceiro mandato, em 1º de janeiro deste ano, o presidente Lula ainda não havia divulgado a foto oficial, usada em repartições públicas no Brasil e no exterior.





A estreia na ONU

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, fez ontem o seu primeiro discurso no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU). “A memória nacional relacionada à herança maldita da escravidão finalmente ganhará a tão necessária atenção que merece. Temos plena consciência de que muitos dos nossos problemas são problemas da humanidade. Que nós somos, porque o mundo é. Que nossos destinos estão entrelaçados. Sejamos parceiros na proteção e promoção dos direitos humanos para todos e todas”, disse o ministro.





Pinga-fogo

Em tempo: agora, cabe ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) analisar se a sentença italiana atende aos requisitos para ser cumprida no Brasil. É praxe o Ministério Público Federal (MPF) dar a sua posição. Robinho não tem feito declarações públicas sobre o caso.





O ex-ministro da Justiça Anderson Torres está encrencado. Quem deixa claro é o procurador Carlos Frederico Santos. Ele defende a manutenção da prisão preventiva do ex-ministro. Torres teve a prisão decretada por causa de “de omissão” nas invasões bolsonaristas de 8 de janeiro, em Brasília.





“Ao contrário do que o investigado já tentou justificar, não se trata de documento que seria jogado fora, estando, ao revés, muito bem guardado em pasta do governo federal e a outros itens de especial singularidade, como fotos de família e religiosas”, afirmou o procurador Frederico Torres.





A judoca brasileira Beatriz Souza, atual vice-campeã mundial na categoria peso-pesado, ou seja acima de 78 quilos, faturou o título do Open de Varsóvia (Polônia) na categoria peso-pesado e óbvio acima dos 78 quilos.





Sendo assim, com a semana apenas começando, é o suficiente por hoje. FIM!