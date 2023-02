Lula faz ressonância magnética

Lula (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)





O presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez um exame de ressonância magnética no quadril na manhã de sábado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.





Foram feitas ressonâncias na coluna e no quadril, previamente programadas, de acordo com a assessoria do presidente. Os procedimentos fazem parte de um tratamento para monitorar inflamações nas articulações.





O tratamento continua com sessões de fisioterapia, que já estavam sendo feitas. Lula deu entrada por volta das 8h e foi liberado ainda pela manhã.





Durante a campanha eleitoral, no ano passado, a rotina de atividades físicas de Lula foi reduzida. De acordo com a assessoria do presidente, o exame já estava programado como parte de um acompanhamento das sessões de fisioterapia que Lula tem feito.





Com a retomada dos exercícios, o presidente tem se queixado de dores que, por vezes, se estendem por dias. Por isso, os médicos pediram que o presidente fizesse a ressonância para avaliar e definir a intensidade dos exercícios.





A próxima agenda pública de Lula é amanhã, no lançamento da Mobilização Nacional pela Vacinação. A previsão é que o petista se vacine contra a pandemia da COVID-19 com a forma bivalente do imunizante, uma espécie de atualização, para incentivar a ida da população aos postos.





Mais cedo, o presidente disse nas redes sociais que o atual governo pretende reconstruir o Brasil. “Nós vamos reconstruir o Brasil governando e fazendo as coisas que têm que ser feitas. Vamos voltar a investir em universidade, na geração de emprego, em obras de infraestrutura. Essa é a minha tarefa e é nisso que estamos trabalhando.”





Mudando de assunto, quem sabe uma cantoria? É que na terça-feira agora será realizada no plenário do Senado Federal (SF) a sessão de entrega da Comenda de Incentivo à Cultura Luís da Câmara Cascudo. É Minas Gerais, como sempre, presente no cenário nacional.





Nesta edição, serão homenageados Flávio Capitulino, Milton Nascimento, Pedro Machado Mastrobuono, Yara Tupynambá e o Instituto Inhotim.





Ver in loco

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), desembarcou na manhã de ontem em São Sebastião (SP). Ele foi ver as áreas atingidas pelo temporal que devastou a cidade no último domingo, além de visitar os locais de assistência às vítimas. Logo ao chegar em São Sebastião, o vice-presidente visitou o navio-aeródromo multi-propósito Atlântico, que está ancorado no cais de São Sebastião, ao lado de outras autoridades. Entre elas o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A embarcação vem prestando assistência humanitária na região.





A novela acabou?

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou a favor de uma queixa-crime protocolada pela deputada federal Tabata Amaral (PSB–SP) contra o deputado Eduardo Bolsonaro (foto) (PL-SP) por difamação e disseminação de fake news. O filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro disse, em uma série de postagens nas redes socais que a parlamentar teria elaborado um projeto de lei “com o propósito de beneficiar ilicitamente terceiros”. Já virou uma novela sem fim. Quando esta novela vai acabar?





Missão cumprida

Os seis militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), integrantes de uma comitiva brasileira que atuou nas buscas e no resgate das vítimas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria, desembarcaram, ontem, no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. O terremoto de magnitude 7.8 deixou mais de 50 mil mortos. Os bombeiros mineiros são experientes e fizeram parte das equipes de resgate em Brumadinho e também em Mariana. Os mineiros levaram vários equipamentos para a Turquia, entre eles um detector de vidas.



Vai é ter outra

Os metroviários decidiram manter a greve em assembleia realizada, ontem, em pleno sábado, entre o Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro-MG) e os funcionários. Essa é a quarta vez que a categoria cruza os braços nos últimos 12 meses. Os funcionários da CBTU pedem a manutenção dos empregos junto ao governo federal depois que as operações da companhia foram leiloadas, em dezembro do ano passado. A greve dos metroviários já deu prejuízo de R$ 6 milhões.





Para encerrar…

… “Não somos contra taxar combustíveis, mas fazer isso agora é penalizar o consumidor, gerar mais inflação e descumprir compromisso de campanha.” Quem postou nas redes sociais foi nada menos que a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. A deputada afirmou ainda que “nosso desafio é equilibrar uma política de preços mais justa com a geração de caixa necessária para retomar e impulsionar os investimentos da Petrobras”. O fato é que a cobrança dos impostos federais sobre a gasolina e o álcool a partir de 1º de março divide as alas econômica e política do governo.





Pinga-fogo

A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou a suspensão definitiva da concessão de empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil, o programa que era do PT e que voltará a ser chamado de Bolsa-Família.





O consignado foi bastante criticado por apontar o risco de endividamento ainda maior da população mais vulnerável. Tanto que o Ministério Público (MP), junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), já havia sido acionado.





O corte de 1,5 milhão de beneficiários irregulares do Bolsa-Família é mais que justo. Afinal, eles têm renda acima do limite, segundo informou o ministro Wellington Dias





O corpo encontrado em 10 de fevereiro é do estudante de geografia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Samuel de Alvarenga Guimarães Carvalho, de 30 anos, como confirmou a Polícia Civil.





Depois que o corpo foi encontrado, exames realizados no Instituto Médico-Legal atestaram a identidade do estudante. A motivação e as circunstâncias da morte estão em apuração. A Polícia Civil não informou se há sinais de crime.