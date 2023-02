"A história do Supremo Tribunal Federal (STF) é narrativa de resiliência e essa resiliência é o melhor antídoto contra aventura antidemocrática" - Presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber (foto: Fellipe Sampaio/STF)

Os itens são objetos postais classificados pela estatal como de refugo, quando passaram por seguidas tentativas de entrega aos destinatários, sem sucesso, e não foram procurados pelos remetentes, nem pelos destinatários em até 90 dias, conforme prazo de reclamação previsto no Código de Defesa do Consumidor.





Ao todo, são 20.957 itens de refugo como materiais escolares e de escritório, vestuários infantis e utensílios para casa. Eles estão sendo triados pelos empregados dos Correios e vão ser entregues aos órgãos de Defesa Civil e a prefeituras da região, ainda nesta semana, para serem distribuídos gratuitamente às vítimas das fortes chuvas.





O presidente dos Correios, Fabiano Silva, acompanhou a entrega das primeiras doações de refugo, na sede da empresa em São Paulo, e destacou a relevância da entrega: “Essa uma ação muito importante que os Correios agora desempenham de auxílio às vítimas desta terrível calamidade que acometeu o litoral de São Paulo.”





Mudando de assunto.... A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, afirmou, ontem que a resiliência da Corte é o melhor antídoto contra aventura antidemocrática. Na abertura da sessão da mais Alta Corte de Justiça do país, a ministra lembrou que na próxima terça-feira serão comemorados os 132 anos da instalação do Supremo e citou que os trabalhos do tribunal naquela época começaram sem estrutura, como a falta de um prédio próprio.





A ministra Rosa Weber fez questão de lembrar os recentes ataques que depredaram a sede do Supremo em 8 de janeiro deste ano.





De acordo com a presidente do STF, ataques não vão impedir que o Supremo atue e cumpra sua função constitucional. “A história do Supremo Tribunal Federal (STF) é narrativa de resiliência e essa resiliência é o melhor antídoto contra aventura antidemocrática”.





A ministra informou que será aberta uma exposição na próxima semana para comemorar a instalação do Supremo. “Que o contínuo trabalho de resgate da vasta memória nos auxilie a reposicionar o tribunal enquanto instituição na mente e coração de todos os brasileiros”.





Começa por Minas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros de Esdras Jonatas dos Santos, que é investigado por liderar atos antidemocráticos em Minas Gerais. Santos ficou conhecido após chorar durante desmobilização do bloqueio golpista em frente ao Exército, no bairro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte, Minas Gerais. Na decisão, que está sob sigilo, Moraes deu prazo de 48 horas para que as instituições financeiras informem sobre os bloqueios.





Gastos com viagem

A viagem do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos (EUA) está custando caro para os cofres públicos. De acordo com um levantamento feito pelo jornal O Globo através do Portal da Transparência, apenas os assessores que acompanham o ex-presidente nos Estados Unidos já custaram para o governo federal R$ 432 mil. O valor é referente a gastos como hospedagem e alimentação. O valor ainda é parcial. Por lei, os ex-presidentes têm direito a até oito assessores. Os salários e as despesas são custeadas pela Presidência da República.





Estado de emergência

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, defendeu a criação de um estado de emergência permanente em regiões de maior risco de desastres naturais no país. Ela afirmou que o plano deve englobar mais de mil municípios, conforme levantamento realizado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). “O Estado deve ser responsabilizado, sim. Precisamos de um plano que responsabilize judicialmente a descontinuidade de obras que levam a prejuízo de vidas e do patrimônio público e privado. Para cada R$ 1 não aplicado para prevenir, haverá um prejuízo de pelo menos R$ 100 na hora de reconstruir”.





Senador tá ligado

“Meus sentimentos aos familiares dos mortos em decorrência de deslizamentos provocados pelas intensas chuvas que castigaram a cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo, na madrugada desse domingo. Presto ainda minha solidariedade aos moradores que perderam suas moradias e tiveram diversos prejuízos materiais”. Quem disse ontem foi o presidente do Senado Federal (SF), Rodrigo Pacheco. Ele disse esperar que a mobilização governamental seja mais rápida possível para prestar o socorro aos atingidos no menor espaço de tempo possível. A senadora Mara Gabrilli (PSD–SP) classificou como desoladora a situação e disse que solidariedade é a palavra de ordem".





Servo de Deus

O padre catarinense Aloísio Sebastião Boeing deu o primeiro passo para se tornar santo pela Igreja Católica. Nesta quinta-feira, isso mesmo, ontem, o religioso teve suas virtudes heroicas reconhecidas pelo Vaticano e, assim, passou do título de Servo de Deus para Venerável. O processo foi feito com a aprovação do Papa Francisco. Esta é a primeira etapa para uma pessoa ser canonizada. A partir de agora o religioso passa de servo de Deus para venerável. Ele realizou um amplo apostolado unido à grande caridade, levando alívio para muitos necessitados. O seu apostolado foi fecundo e correspondeu às missões confiadas por seus superiores", informou o Vaticano.





Pinga-fogo

O compromisso com políticas públicas voltadas para a juventude foi enfatizado pela deputada estadual Chiara Biondini (PP) durante sua posse, na manhã desta quinta-feira, isso mesmo, ontem, para a 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa (ALMG). Ela contou que percorreu boa parte do estado. Na campanha, chegou a ir em cerca de 300 cidades.





Ela foi eleita, no pleito de 2022, como a parlamentar mais jovem da história do estado. No caso de Chiara Biondini, ela não tinha tomado posse com os demais 76 parlamentares no dia 1º de fevereiro porque ainda não tinha 21 anos de idade completos naquela data, o que ocorreu na quarta–feira.





Em tempo, sobre a nota Servo de Deus: Primogênito de sete filhos, Boeing nasceu em uma família muito católica e de origens alemãs, considerada rica para os padrões da época. Em 1925, ele decidiu entrar no seminário religioso em Brusque. Foi ordenado sacerdote em 1o de dezembro de 1940 na cidade de Taubaté, em São Paulo.





Moscou está estudando as propostas de paz do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva para a Ucrânia, mas está levando em conta a evolução da situação "no terreno", disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Galuzin, em entrevista à TASS.