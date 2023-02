Presidente Lula esteve em viagem à Bahia e a Sergipe (foto: ARISSON MARINHO/AFP)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou ontem: “Vocês sabem o que é um pé de jabuticaba, a gente planta e não começa a chupar jabuticaba no dia em que a gente plantou. É preciso ter sol, é preciso ter água, para que depois de um certo tempo a gente possa comer a jabuticaba antes dos marimbondos ou dos passarinhos”.





Calma que tem mais: “O nosso pé de jabuticaba foi plantado e nós vamos começar a comer o resultado do nosso trabalho”.





Lula esteve na Bahia, na segunda-feira, para a retomada do programa Minha casa, minha vida e também alfinetou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL).





Ainda no Nordeste, em viagem ao Sergipe, o presidente visitou na manhã de ontem o canteiro de obras para a duplicação do trecho da BR-101, no município de Maruim.





Na cerimônia, apontada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, como a retomada simbólica de todas as obras em rodovias do país, o petista afirmou que a ação só foi possível graças aos parlamentares que aprovaram a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição.





“Temos que agradecer à Câmara dos Deputados e ao Senado porque eles aprovaram a PEC que permitiu que nós retomássemos as obras. Essa conquista nós temos que agradecer a todos os deputados e senadores.”





“A aprovação da PEC é o motivo pelo qual estou aqui hoje”, agradeceu. E pediu “paciência para a jabuticabeira dar fruto”. Na cidade, a 30 quilômetros de Aracaju, foi retomada a construção de um trecho da BR-101 que ficou parado nos quatro anos de Bolsonaro.





Mudando de assunto: em comunicado, o Itamaraty informou, ontem, que removeu Carlos Eduardo de Ribas Guedes da embaixada do Brasil no Mali. Ele foi acusado de assédio pelos diplomatas que trabalham no local.





O Itamaraty apontou que recebeu acusações de conduta incompatível com a moralidade administrativa, inobservância de normas legais e regulamentares e falta de urbanidade na repartição.





Carlos Eduardo Ribas Guedes assinou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em que se comprometeu a não mais infringir as leis. Ele também será monitorado por dois anos.





Já no Itamaraty, o servidor ainda “será objeto de imediato processo administrativo disciplinar que considerará fatos pregressos como agravantes”.





Diniz assume TCE O conselheiro Gilberto Diniz tomou posse, ontem, como presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), para o biênio 2023/24. Foram empossados também o vice-presidente Durval Ângelo e o corregedor Wanderley Ávila. Diniz é o primeiro servidor de carreira a ocupar o cargo. “Neste momento, sobreleva a responsabilidade da assunção da presidência de um Tribunal de Contas, tão relevantemente exercida antes por homens públicos inigualáveis. Tribunal de Contas edificado sobre os alicerces éticos e morais sólidos e permanentes sobre a inabalável vocação de altivez e de liberdade própria das nossas Minas Gerais”, disse Diniz em seu discurso.

Desenho do autista

O jovem João Pedro de Oliveira Mercês, desenhista autista, conseguiu realizar mais um sonho: entregar suas obras para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O jovem se encontrou com o presidente Lula na Bahia, no relançamento do programa Minha casa, minha vida. Pelo Twitter, João Pedro disse que entregou três desenhos a Lula e agradeceu ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, e ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Sucesso nas redes sociais, João Pedro já desenhou diversas autoridades do mundo político, do Brasil e de outros países.





Radicalizar, não!

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que não há nenhum sentimento entre os parlamentares de rever votações de reformas já aprovadas no Congresso Nacional. De acordo com ele, a legislação pode até ser aprimorada, mas não há como mudar radicalmente o que já foi aprovado há dois, três ou quatro anos pelos parlamentares, como a reforma trabalhista ou a autonomia do Banco Central (BC), por exemplo. “O governo deve apresentar um texto equilibrado, que trate da responsabilidade fiscal, sem esquecer a justiça social; antes de falar em desmanchar, vamos construir”





Fundo Amazônia





O lixão do DF

“Entre suas realizações, Rodrigo Rollemberg (PSB) teve papel destacado para o fechamento do lixão do Distrito Federal (DF), que acarretava problemas ambientais graves, e para a implantação da política de integração lavoura-pecuária-floresta, iniciativa para aumentar a produtividade com proteção do meio ambiente. Seja bem-vindo, Rollemberg.” Foi o que declarou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), ao nomear o ex-governador do DF como secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria da pasta.





Supremo

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou à Justiça Eleitoral do Distrito Federal o pedido da Polícia Federal sobre a abertura de inquérito contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) por suposto uso indevido de imagens de crianças e adolescentes em campanha política e em situações que incitaria o uso de armas. Fux determinou o envio da ação para outra instância da Justiça pelo fato de que Bolsonaro perdeu o foro privilegiado, em razão do fim do mandato como presidente da República.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota ‘Lixão do DF’: na última eleição, Rodrigo Rollemberg disputou mandato de deputado federal, mas não se elegeu. Ele tem uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, contestando o resultado.





O carnaval 2023 será o primeiro realizado nos moldes de antes da pandemia de COVID-19. Mas nem tudo é mais como antes. As leis de proteção às mulheres estão mais duras. Aquele beijo despretensioso pode até ser considerado estupro.





Preste atenção para não sambar na cadeia. A injúria racial foi equiparada ao racismo e teve as penas aumentadas. Especialistas falam sobre as mudanças nas leis e o que pode levar o folião contraventor a passar muitos carnavais na prisão.





A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro será a presidente nacional do partido PL Mulher, confirmou, ontem, o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto. O anúncio foi feito em encontro realizado na sede do partido, em Brasília.





Estavam presentes deputadas da bancada feminina do Partido Liberal (PL). Michelle Bolsonaro afirmou que vai conciliar o papel de “ser mãe da Laurinha, minha filha de 12 anos, com o comando do PL Mulher”. É, pelo jeito tenta animar o marido, diante da derrota na disputa presidencial. FIM!

A embaixadora dos Estados Unidos da América (EUA) no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, avisou, ontem, que a Casa Branca vai definir nas próximas semanas com o Congresso norte-americano o valor que o país vai doar para o Fundo Amazônia. Elizabeth Frawley deu a declaração em entrevista na sede da embaixada dos Estados Unidos, em Brasília. Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou a Washington e se reuniu com o presidente Joe Biden.