Lula recebeu a visita do chanceler alemão, Olaf Scholz (foto: SERGIO LIMA/AFP)





As contas do setor público consolidado, formado por governo federal, estados, municípios e empresas estatais, registraram superávit primário de R$ 126 bilhões em 2022. As informações, divulgadas, ontem, pelo Banco Central (BC), mostram que, em dezembro, o setor público consolidado teve déficit primário de R$ 11,8 bilhões, diante do superávit de R$123 milhões em dezembro de 2021.





Neste mês, o governo central e as empresas estatais foram superavitários em R$ 6,2 bilhões e R$ 637 milhões, respectivamente; já os governos dos estados tiveram déficit de R$ 18,6 bilhões.





Já os governos do Brasil e da Alemanha fizeram anúncio conjunto, ontem, para detalhar um aporte de nada menos que 200 milhões de euros, a serem enviados pela Alemanha para uso em ações ambientais no Brasil.





A informação foi divulgada em Brasília, depois de reunião entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede Sustentabilidade), e a ministra da Cooperação da Alemanha, Svenja Schulze.





“Estamos buscando as parcerias que nos ajudem a cumprir o objetivo firmado no acordo de Paris de alcançar o desmatamento zero em 2030, de fazer a desintrusão das terras indígenas para sair deste quadro terrível e de ter uma agenda positiva para o desenvolvimento sustentável.”





“Fazendo com que sejamos, ao mesmo tempo, próspero, democrático, justo socialmente, diverso e sustentável”, deixou claro Marina Silva, que é respeitada mundo afora.





Mudando para um assunto nada ecológico, a próxima notícia é econômica. É que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve, mais uma vez, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).





“Todos os governadores se manifestaram, inclusive formal e publicamente, a favor da votação da reforma, que só não foi votada no ano passado porque ainda se insistia na agenda da contribuição. Isso aí acabou criando obstáculos para aprovação da reforma”, disse ele.





De acordo com Haddad, a reforma tributária será discutida em duas etapas. A primeira delas deverá ser feita ainda no primeiro semestre deste ano. “Não queremos mexer com o Simples nessa primeira etapa. Imagino que, no segundo semestre, em tudo dando certo no primeiro, a gente vai poder endereçar outros assuntos.”





Sobre a agenda de crédito, o ministro disse ter conversado com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e que ele pretende desengavetar ações. “Temos muito o que fazer em relação ao crédito no Brasil. Vamos desengavetar todas as iniciativas do Banco Central que estavam paralisadas dentro do Executivo.”





E falou, já que Marina Silva havia dado uma aula ecológica: “Temos a oportunidade de ser um dos maiores produtores de energia limpa do mundo".





Salvar empregos

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou, ontem, que o governo federal não tem uma saída para enfrentar, ao lado dos mais de 40 mil trabalhadores, a situação envolvendo as lojas da Americanas. "Este é um assunto que preocupa muito. Nós estamos iniciando o governo, trabalhando de forma intensa, e o tema trabalho e emprego é estratégico, importante e faz parte das nossas prioridades", disse Marinho, em encontro com representantes de sindicalistas na sede da Força Sindical, em São Paulo. E teve mais: "Podemos estar à disposição para dialogar junto com a empresa. É claro que é preciso muita sensibilidade nisso".





Mais bloqueios

A Justiça Federal do Distrito Federal determinou o bloqueio de bens de mais 40 pessoas detidas durante os atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília, informou, ontem, a Advocacia-Geral da União (AGU), autora do pedido, que está em sigilo. A decisão, de acordo com a AGU, foi tomada na segunda ação movida pedindo bloqueio de bens. Até agora, foram três ações apresentadas. Nelas, 92 pessoas e sete empresas tiveram o patrimônio bloqueado por financiar ou participar dos atos antidemocráticos. Como não poderia deixar de ser, o objetivo da Advocacia-Geral da União é possibilitar futuro ressarcimento dos danos causados.





Continua nos EUA

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) iniciou o processo de extensão de seu visto para o de turista, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela CNN com a empresa que representa o ex-chefe de Estado no processo. O pedido foi feito na última sexta-feira. Caso a permissão seja dada, Bolsonaro poderá permanecer no país por pelo menos mais seis meses. Ele está em Orlando desde 30 de dezembro. O visto diplomático, usado para entrar em território norte-americano, venceu ontem. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que também estava nos Estados Unidos, desembarcou quinta-feira passada, no aeroporto de Brasília.





Novela acabou

Terminou ontem a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal (DF), determinada depois dos atos terroristas ocorridos em 8 de janeiro, que resultaram na invasão e no vandalismo contra as sedes dos três Poderes, em Brasília. Em declarações recentes, Cappelli disse ter confiança de que Avelar tem os requisitos necessários ao cargo, para conduzir e planejar as ações previstas para os próximos dias, o que inclui o esquema de segurança para a posse, dia 1º, dos novos parlamentares no Congresso Nacional. O ministro da Justiça, Flávio Dino, não pretende prorrogar a intervenção porque não existe mais causa constitucional para tal medida.





Imposto de Renda

Sem reajuste desde 2015, a tabela do Imposto de Renda chegou à maior defasagem de sua série histórica. De acordo com o cálculo feito pelo Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional), com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que encerrou 2022 acumulando 5,79%, a falta de correção da tabela tem gerado um aumento da tributação justamente sobre pessoas de menor poder aquisitivo. Se toda a defasagem da tabela do IR fosse corrigida, pelos cálculos do Sindifisco, apenas as pessoas que ganham acima de R$ 4.670,23 pagariam Imposto de Renda.





Pinga-fogo

Três anos depois de decretar a pandemia da COVID-19 como emergência global em saúde pública, a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que ainda não vai declarar o fim da pandemia e do estado de alerta.





Em pronunciamento, o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que vai seguir a recomendação do comitê de monitoramento da COVID-19 e manter a doença como emergência global em saúde pública, nível mais alto de alerta da entidade.





Em tempo: se o ditado diz que só é possível filosofar em alemão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve ontem com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. Eles trataram das relações econômicas entre os países. A Alemanha é o quarto país que mais exporta para o Brasil.





O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, tratado pelo governo Lula como prioridade, também foi discutido. Lula e Scholz se reuniram no Palácio do Planalto e, em seguida, representantes de delegações empresariais do Brasil e da Alemanha.





Já que teve jantar no Palácio Itamaraty, à noite, não sei qual foi o cardápio. Já que é assim, melhor embora. FIM!