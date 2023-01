Lula e Lacalle se reuniram em Montevidéu, capital do Uruguai (foto: DANTES FERNANDEZ/AFP)





“É urgente e necessário que o Mercosul faça o acordo com a União Europeia. Eu ainda estava no primeiro mandato, em 2003, quando já se discutia esse acordo. Depois, tive o segundo mandato, e também se discutia”.





“Fiquei fora da Presidência por oito anos, voltei para um terceiro mandato e se discute o acordo Mercosul e a União Europeia (UE)”. Começou assim o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em visita ao Uruguai.





Lula ainda perguntou “O que precisamos fazer para modernizar o Mercosul? Queremos sentar à mesa primeiramente com nossos técnicos, depois com nossos ministros, e finalmente com os presidentes para que a gente possa renovar aquilo que for necessário renovar”.





Luis Alberto Lacalle Pau defende a possibilidade de o Uruguai negociar, inclusive de forma unilateral, acordos comerciais com países de fora do Mercosul. Ele já negocia com a China um tratado de livre comércio, que está em fase bem avançada. O comportamento uruguaio tem provocado descontentamento de outros membros do bloco.





Lula tenta frear as tratativas do Uruguai de negociar um acordo comercial com a China e agora tenta emplacar a ideia de falar com Pequim em bloco, por meio do Mercosul.





“A visão que o presidente Lula trouxe com sua equipe me gerou bastante otimismo. A questão é que o Uruguai não pode perder muito tempo. Temos que levar pouco tempo para fazer essas coisas, por isso levo uma visão positiva sobre essa reunião”, disse o presidente uruguaio.





Apesar do dia cheio, Lula teve tempo para parabenizar os 360 anos dos Correios, a empresa mais antiga do Brasil e um dos mais importantes patrimônios do país. “Meus cumprimentos aos trabalhadores que ajudaram a construir essa história. Vamos atuar na defesa de uma empresa pública e eficiente para o povo brasileiro”. Ele usou as redes sociais: @LulaOficial.





Melhor mudar o personagem, já que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que a intervenção na segurança pública do Distrito Federal não será prorrogada. “Nós consideramos que a intervenção cumpriu o seu papel”.





Para lembrar, é aquela invasão dos bolsonaristas que atacaram as sedes dos três Poderes, leia-se o Palácio do Planalto, STF e Congresso. Cada um desses poderes tem deveres específicos para cumprir junto à sociedade na busca por uma eficaz Gestão Pública.





“Golpista”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou a chamar o ex-presidente Michel Temer de “golpista”. Em 2016, a então presidente Dilma Rousseff sofreu impeachment no Congresso. Temer, como vice-presidente, assumiu o governo. “Hoje, o Brasil tem 33 milhões pessoas passando fome. Significa que quase tudo que fizemos de benefício social no meu país, em 13 anos de governo, foi destruído em seis anos, ou em sete anos, nos três do golpista Michel Temer, e quatro, do governo Bolsonaro”, afirmou Lula.





“Golpe de sorte”

Michel Temer reagiu à acusação de Lula. “O presidente Luis (sic) Inacio Lula da Silva parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas”, disse Temer nas redes sociais. “O país não foi vítima de golpe. Foi na verdade aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição. Recomendo ao presidente Lula que governe olhando para a frente, defendendo a verdade, praticando a harmonia e pregando a paz”, emendou. “Como se vê, com a nossa chegada ao governo o Brasil não sofreu um golpe institucional, foi sim 'vítima' de um golpe de sorte", completou.





Censo transparente

O IBGE garantiu que o Censo Demográfico 2022 está sendo realizado de forma transparente, com vários mecanismos de controle. E que a pesquisa segue rigorosamente as etapas necessárias, o que assegura qualidade em todas as fases da operação. Foram visitados, até o dia 24 deste mês, cerca de 89 milhões de domicílios. Até agora, 184 milhões de pessoas recenseadas. O IBGE informou ainda que está dedicado a minimizar os efeitos do atraso na conclusão da operação censitária para a qualidade dos resultados.





Crise no PL

Lideranças alinhadas ao presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, se irritaram com a postura do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL). Consideram que ele deixou Valdemar sozinho e com o problema no colo. O presidente do PL já disse a vários aliados que se arrependeu de ter levado a ação ao Tribunal Superior Eleitiral (TSE), que resultou em multas e bloqueios de contas da legenda. Bolsonaro recebeu diversos alertas sobre a gravidade da situação do povo yanomami, tanto de entidades nacionais quanto internacionais.





Acabou a novela

Marcelo Fernandes Lima, de 50 anos, havia devolvido a réplica à Polícia Federal quatro dias após invasão em Brasília. Ele se entregou à PF, em Varginha (MG), ontem. Ele havia sido liberado após depoimento feito durante a devolução da réplica. Foi instaurado um inquérito pela Polícia Federal, que resultou em um pedido de prisão. Ele estava com o mandado em aberto.O designer será levado para um presídio do Sul de Minas.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota Crise no PL: o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que classificou a crise humanitária como uma “farsa da esquerda”, negou ter agido com descaso e afirmou que, em visita à região em 2021 os indígenas pediram internet. Ficamos assim, então.





Outro em tempo: O IBGE destacou que a qualidade da cobertura de um censo, durante a operação, é acompanhada por meio de indicadores do sistema de supervisão e de modernas e inéditas ferramentas de geotecnologia, além de retorno a campo para verificação in loco.





A Polícia Legislativa do Senado Federal informou, ontem, que já identificou mais 23 pessoas envolvidas nos atos terroristas de 8 de janeiro que depredaram o Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deve enviar pedido de investigação à Procuradoria-Geral da República.