Presidente Lula cumpre a palavra ao dizer que Brasil está de volta ao mundo

A primeira viagem do presidente Lula após eleito foi para a Argentina, onde participou ontem da reunião da Celac (foto: Luis Robayo/AFP) "Quero aproveitar para agradecer a todos e a cada um de vocês que se perfilaram ao lado do Brasil e das instituições, ao longo destes últimos dias, em repúdio aos atos antidemocráticos', diz Lula" presidente Luiz Inácio Lula da Silva





"No meu primeiro pronunciamento depois do resultado das eleições, afirmei que o Brasil estava de volta ao mundo. Nada mais natural do que começar esse caminho de retorno à Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, um organismo internacional regional com abrangência da América Latina e Caribe (Celac)."





Quem disse foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ele acrescentou: “É com muita alegria e satisfação muito especiais que o Brasil está de volta à região e pronto para trabalhar lado a lado com todos vocês, com um sentido muito forte de solidariedade e proximidade”.





Logo em seguida, o presidente Lula classificou como inexplicável a decisão de seu antecessor, que é o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), de tirar o Brasil da Celac. Em 2020, Bolsonaro, de forma implicante, exigiu a saída do país do bloco regional por causa de divergências políticas e ideológicas com Cuba e Venezuela.





Feito esse registro, o presidente Lula voltou a tratar da política propriamente dita: “Há uma clara contribuição a ser dada pela região para a construção de uma ordem mundial pacífica, baseada no diálogo, no reforço do multilateralismo e na construção coletiva da multipolaridade”.





“Nada deve nos separar, já que tudo nos aproxima. Nosso passado colonial. A presença intolerável da escravidão, que marcou nossas sociedades profundamente desiguais. As tentações autoritárias que até hoje desafiam nossa democracia”, disse ainda o mandatário do Brasil





“Quero aqui aproveitar para agradecer a todos e a cada um de vocês que se perfilaram ao lado do Brasil e das instituições brasileiras ao longo destes últimos dias, em repúdio aos atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília. É importante ressaltar que somos uma região pacífica, que repudia o extremismo, o terrorismo e a violência política.”





E foi elegante: o presidente Lula agradeceu o apoio que recebeu dos países da Celac depois dos atos golpistas de 8 de janeiro deste ano, aqueles da invasão.





A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu, ontem, à Justiça Federal do Distrito Federal (DF) o bloqueio de bens de 40 pessoas presas em flagrante durante os ataques às sedes dos três Poderes, em 8 de janeiro.





Não é a primeira vez. Esta é a segunda ação da AGU contra envolvidos nos atos golpistas. A primeira, apresentada no último dia 12, envolveu 52 pessoas e sete empresas suspeitas de financiarem a ida dos radicais para Brasília. Agora, a pasta mira os executores dos ataques.





Cantoria e alegria

(foto: Evaristo Sá/AFP 0 13/12/22)



Ao som de “Aquarela brasileira”, teve um discurso musical, cantado pela própria ministra, marcando a cerimônia de recriação do Ministério da Cultura (MinC). Servidores que estavam realocados no Ministério do Turismo depois da extinção da pasta e aguardavam autorização para a entrada no prédio, em Brasília, foram surpreendidos quando as portas se abriram, e as primeiras palavras de boas-vindas foram cantadas pela ministra Margareth Menezes (foto). “Peço a Deus que se consagre a bondade. Peço a Deus cultura, amor e felicidade”, cantou a ministra.





Tweet presidencial

“Darcy Ribeiro foi dos primeiros a falar da nossa unidade na diversidade e a apontar a contribuição civilizatória que a nossa região tem a dar para o mundo. É com esse sentimento que o Brasil regressa à Celac, com a sensação de quem se reencontra consigo mesmo. @LulaOficial.” Darcy Ribeiro, antropólogo, educador e romancista, nasceu em Montes Claros (MG) e faleceu em Brasília, DF, em 17 de fevereiro de 1997. Eleito em 8 de outubro de 1992 para a Cadeira nº 11 da ABL, foi recebido, pelo acadêmico Cândido Mendes de Almeida. Darcy faz falta, muita falta, com sua alegria de viver.





Para os sem-teto

O governo federal lulista nomeou, ontem, o ativista do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto Guilherme Simões Pereira para comandar a Secretaria Nacional de Políticas para Territórios Periféricos. A área, inédita na estrutura do governo federal, será abrigada no Ministério das Cidades, comandado por Jader Filho. “Enorme honra e responsabilidade! Agora ,é trabalhar pra que as quebradas sejam o centro da nossa política urbana. A periferia veio pra ficar.” A nomeação foi comemorada ainda pelo deputado eleito Guilherme Boulos (Psol-SP).





Foram ignorados

A crise de saúde na Terra Ianomâmi, em Roraima, a maior de todo o país, começou no governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), que passou quatro anos ignorando os pedidos de ajuda das comunidades indígenas da região. “O povo passou quatro anos sofrendo. O governo atual reconheceu essa tragédia que dura quatro anos. Muita gente, muitas crianças morreram de malária e de desnutrição. Eu denunciei, pedi apoio ao Ministério da Saúde para ações de intervenção na saúde indígena em Roraima. A gente não recebia resposta do governo.”





“Recomeçou a festa”

“A Lei Rouanet, já recomeçou a festa (...) Quando eu assumi, cada artista podia pegar até quanto por ano, alguém sabe aí? Cada artista? Artista importante, lógico. Até R$ 10 milhões por ano. Eu passei para R$ 1 milhão quando eu assumi, depois nós passamos para R$ 100 mil. E R$ 100 mil é muito dinheiro, pessoal.” O comentário é do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao conversar com apoiadores em Orlando, nos EUA, onde está desde o fim do ano passado. Nesta semana, a atriz Claudia Raia foi criticada após o Ministério da Cultura autorizar que ela capte R$ 5 milhões pela Lei de Incentivo à Cultura para produzir dois musicais.





PINGA FOGO





• Em tempo, sobre a nota ‘Cantoria e alegria’: “Esse ato simbólico e singelo representa a volta do Ministério da Cultura”, acrescentou, ao anunciar que “a alegria está de volta” porque a cultura voltou a ser política de governo e vetor econômico e de transformação.





•Mais um Em tempo, sobre a nota ‘Foram ignorados’: a denúncia foi feita pelo líder indígena Júnior Hekurari, presidente do conselho distrital de saúde indígena ianomâmi. Em entrevista, ele afirma que foram enviados mais de 60 pedidos de auxílio ao governo Bolsonaro e todos foram ignorados.





(foto: Evaristo Sá/AFP %u2013 9/12/22)



• O ministro da Defesa, José Múcio (foto), disse que o novo comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, “pediu um voto de confiança”. “Torço para que o general Tomás vá dizer ao presidente Lula que fará o que o presidente deseja. A gente precisa agora ter um clima de confiança.”





