Os atos terroristas em Brasília na guerra das postagens

Manifestante presa após ataques ao Congresso, STF e Palácio do Planalto, em 8/1 (foto: Mauro Pimentel/AFP)







No Twitter, Dino apresentou esclarecimentos sobre a legislação e explicou que, somente a partir do decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, o governo federal ganhou poderes para gerenciar operações de policiamento ostensivo na capital federal.



Vamos a ela: “A não ser em caso de intervenção federal, como ocorreu na tarde do dia 8”, tinha postado o ministro, que também citou o parágrafo 5º do artigo 144 da Constituição, que estabelece que o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública cabem às polícias militares.



Teve mais: “Fico pensando se eu tivesse proposto intervenção federal antes dos eventos do dia 8. O que diriam: ‘Ditadura bolivariana, Coreia do Norte, Cuba, etc. etc.’. Propus intervenção federal com base real, não com base em presunções. Não sou profeta. Tampouco engenheiro de obra pronta”.



Não bastou.



“Nos dias que antecederam aos eventos do dia 8, eu falei não só com o governador Ibaneis. Falei com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Jair Messias Bolsonaro (PL), com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é aliado do ex-presidente. E lá, as polícias militares agiram”, disse.



Já que os bolsonaristas de raiz estão desolados, dezenas de grupos de WhattsApp debandaram, é melhor ficar por aqui. “Os antecedentes de Anderson Torres eram muito ruins. Então, o que eu posso afirmar é que, no mínimo, houve um erro político do governador Ibaneis Rocha (MDB). Isso é crime? Eu não sei, não posso antecipar a investigação”, disse o ministro da Justiça.Não bastou. Flávio Dino afirmou, ainda, que outros governadores de partidos que fazem oposição a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foram acionados naquele fim de semana e, diferentemente do governo do Distrito Federal, colaboraram para evitar atos de depredação.“Nos dias que antecederam aos eventos do dia 8, eu falei não só com o governador Ibaneis. Falei com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Jair Messias Bolsonaro (PL), com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é aliado do ex-presidente. E lá, as polícias militares agiram”, disse.Já que os bolsonaristas de raiz estão desolados, dezenas de grupos de WhattsApp debandaram, é melhor ficar por aqui.





Novos documentos

O presidente dos EUA, Joe Biden (foto: Mandel Ngan/AFP) Mais cinco páginas de documentos confidenciais foram encontradas em uma sala adjacente à garagem da casa da família do presidente dos EUA, Joe Biden, em Wilmington, no estado de Delaware, informou ontem a Casa Branca. Eles são da época em que Biden era vice-presidente (2009-2017). Os papéis foram encontrados na noite de quinta-feira. A lei americana proíbe ex-presidentes e ex-vice-presidentes de manterem documentos de Estado em sua posse após o fim do mandato.





Líder do PT

“A prisão de Anderson Torres foi mais um recado àqueles que passaram os últimos quatro anos desrespeitando a lei e conspirando contra o país. Agora não cabe desculpas, cabe punir. O Brasil está dizendo ao mundo que não dará espaço para o golpismo. Bom dia!”, afirmou ontem o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional, em rede social, se referindo à prisão do ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) como um “recado”.





Os 50 já se foram

A presidente do Peru, Dina Boluarte (foto: Cris Bouroncle/AFP) A presidente do Peru, Dina Boluarte, negou que vá renunciar ao cargo, apesar das mobilizações que deixam quase 50 mortos no país. Ela assumiu o cargo em dezembro, depois do afastamento de seu antecessor, Pedro Castillo, que tentou dissolver o Congresso para impedir sua destituição. “Não vou renunciar. Meu compromisso é com o Peru, e não com esse grupo minúsculo que está fazendo o país sangrar”, disse em mensagem televisionada. Sobre o pedido de soltura de Castillo, lembrou que o caso está na Justiça.





Política se discute

“Em relação à suspensão do início do Campeonato Mineiro, acredito que o problema será rapidamente resolvido pela competência da Federação Mineira, por meio do presidente, Adriano Aro. Acredito também ser uma boa oportunidade para retomarmos com a discussão da retomada da Copa Sul Minas, competição que o time América sempre gostou de disputar. O Campeonato Mineiro é de fundamental importância para o nosso futebol, aguardado por clubes e torcedores de todas as regiões do estado.” Tudo isso partiu do deputado estadual Alencar da Silveira Jr.





Luto no Supremo

Tereza Barroso, esposa de Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), morreu sexta-feira. A confirmação foi feita por meio de nota da corte à imprensa. A empresária Tereza Cristina van Brussel Barroso faleceu por complicações decorrentes de um “câncer primário na cabeça do fêmur”. Ela era “discreta, mas queridíssima, conservou o bom humor até o último momento de lucidez. A família Luís Roberto, Luna e Bernardo está serena e confortada. Tereza viveu uma vida boa e feliz”, afirmou o STF em nota.





Tem o petróleo...

O governo Lula (PT) enviará na próxima semana um representante à Venezuela para dar início à reabertura das missões diplomáticas brasileiras no país, incluindo a embaixada em Caracas, fechadas pela administração do ex-chefe do Executivo Jair Messias Bolsonaro (PL). O embaixador Flávio Macieira viajará à Venezuela como encarregado de negócios e terá a tarefa de listar as providências necessárias para que as representações diplomáticas voltem a funcionar. Ele já foi embaixador em Oslo, na Noruega, e atuou nas embaixadas de Bagdá, Paris e Berna.





