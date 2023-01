O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que todos que contrataram ônibus serão chamados a depor na Polícia Federal (foto: Mauro Pimentel/AFP)





Nota em Defesa da Democracia. “Os poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constitucional de 1988, rejeitam os atos terroristas, de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem (domingo), em Brasília. Estamos unidos para que as providências institucionais sejam tomadas, nos termos das leis brasileiras.





Conclamamos a sociedade a manter a serenidade, em defesa da paz e da democracia em nossa pátria. O país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação.”





A nota é assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva; pelo presidente do Senado Federal, em exercício, Veneziano Vital do Rêgo; pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber.





Bastaria esse registro, mas é necessário atualizar. Os presidentes dos três Poderes da República se reuniram no fim do dia com os 27 governadores de estado, que manifestaram repúdio aos atos terroristas de aliados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL). Eles foram a Brasília a convite do presidente Lula e todos falaram no encontro.





A nota assinada pelos presidentes dos três Poderes foi publicada no perfil oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em redes sociais. “Conclamamos a sociedade a manter a serenidade, em defesa da paz, e da democracia em nossa pátria.”





Já o ministro da Justiça, Flávio Dino, se esquivou quando perguntado sobre quem financiou o ataque terrorista de domingo, em Brasília. “Não é possível ainda distinguir, nitidamente, responsabilidades quanto ao financiamento. O que é possível afirmar cabalmente é que havia financiamento.”





“Temos a relação de todos os contratantes dos ônibus, todas essas pessoas serão chamadas para prestar esclarecimentos, porque são pessoas que contrataram ônibus que não eram para excursões turísticas", afirmou Dino.





“Então, essas pessoas, nós temos essa relação, a Polícia Rodoviária Federal forneceu à Polícia Federal, de todos aqueles que contrataram ônibus que vieram para Brasília nesse período e serão chamados a prestar esclarecimentos. E esse é o primeiro caminho pra identificar os chamados financiadores”, acrescentou o ministro da Justiça.





Nota da Fundação Dom Cabral

“Assistimos estarrecidos aos inaceitáveis atos que atacaram os símbolos máximos da República Federativa do Brasil, destruindo parte das sedes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Repudiamos os atos violentos que agridem valores mais profundos da República, pilares de nossa sociedade democrática. Como membros de uma comunidade educacional dedicada ao aprendizado, à pesquisa e ao conhecimento, acreditamos na paz, na justiça e no diálogo para encontrar os caminhos do desenvolvimento sustentável e inclusivo da sociedade.”





Para pacificar

“A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), perplexa com as graves e violentas ocorrências em Brasília, pede serenidade, paz e o imediato cessar dos ataques criminosos ao Estado democrático de direito. Esses ataques devem ser imediatamente contidos e seus organizadores e participantes responsabilizados com os rigores da lei. Os cidadãos e a democracia precisam ser protegidos.” Só rezando mesmo.





Poucos detalhes

O ex-presidente da República Federativa do Brasil Jair Messias Bolsonaro, que deixou o país em 30 de dezembro, antes do fim do mandato, deu entrada em um hospital na Flórida, nos Estados Unidos da América (EUA), onde foi passar temporada. A informação foi confirmada pela esposa do ex-presidente, Michelle Bolsonaro, nas redes sociais: “Venho informar que o meu marido está em observação no hospital, por causa de um desconforto abdominal decorrente das sequelas da facada que levou em 2018 de um ex-filiado ao Psol”. Ela não informou onde está internado.





Tocou o telefone

Os presidentes Joe Biden, dos Estados Unidos da América (EUA), e Lula, do Brasil, conversaram por telefone ontem. De acordo com uma nota do governo dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden deu apoio à democracia do Brasil e ao livre-arbítrio do povo brasileiro, “de acordo expresso nas recentes eleições presidenciais do Brasil, vencidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva”. Na conversa, os dois se comprometeram a trabalhar juntos nas questões enfrentadas tanto pelos EUA como Brasil, incluindo mudança climática, desenvolvimento econômico e paz e segurança.





Lula chamou

“Temos que apenas, neste momento, não só hipotecar a nossa solidariedade aos poderes constituídos, e também declarar o nosso amor à democracia, única opção de regime político que temos. O único regime político do Brasil e que está na Constituição, mais nenhum.” Quem disse, ontem, foi o procurador-geral da República Federativa do Brasil, Augusto Aras. Ele falou durante uma reunião que foi convocada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com vários governadores de todo o país.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota ‘Tocou o telefone’: o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, ainda fez questão de condenar a violência e o ataque às instituições democráticas no Brasil e defendeu uma transferência pacífica do poder.





O senador e líder do governo Lula Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou que foram encontradas cinco granadas nos prédios da Praça dos Três Poderes: “Para se ter uma ideia da gravidade naquele momento, ainda se encontravam dentro das dependências da Suprema Corte três granadas não ativadas”.





Mais um Em tempo, desta vez do procurador-geral, Augusto Aras. Ele aproveitou para prestar a sua solidariedade aos três Poderes, que tiveram as suas sedes vandalizadas, e frisou que a democracia é o único regime possível.





Para encerrar… Um dia depois de vândalos depredarem os prédios projetados por Oscar Niemeyer, na Praça dos Três Poderes, o presidente Lula mandou buscar a imagem de Cristo crucificado que o acompanhou em seus dois mandatos, de 2003 a 2010, no Palácio do Planalto.